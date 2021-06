Las lecciones de las primarias

El triunfo claro y contundente de Juan Espadas en las primarias que ayer celebraron los socialistas andaluces para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta adquieren una trascendencia especial porque ponen fin, al menos por ahora, a la trayectoria política de Susana Díaz, que lo ha sido prácticamente todo en Andalucía, desde concejal a presidenta del Gobierno regional, que ha ejercido en los últimos años un poder omnímodo sobre su partido y que ha jugado un papel relevante en la política nacional. Díaz estaba seriamente tocada desde que perdió el pulso interno con Pedro Sánchez por la secretaría general y, sobre todo, desde que fue incapaz de mantener en las elecciones de 2018 el poder que los socialistas habían ostentado desde la fundación de las instituciones autonómicas. La primera lección de la consulta de ayer es la constatación de que cuando el aparato de un partido nacional que gobierna en España se pone en marcha es muy difícil que se le puedan oponer estructuras regionales o locales. Pedro Sánchez ha ganado el pulso a la que había sido su principal rival interna y ha colocado al candidato que él mismo eligió. A Juan Espadas le toca ahora afrontar un proceso de renovación interna en un partido que tras la pérdida del poder había desconectado de su electorado tradicional. El PP ha demostrado en los dos últimos años que la derecha podía gobernar Andalucía sin que se produjera ninguna convulsión social y sin que los andaluces perdieran calidad en la prestación de sus servicios básicos, a pesar de la dureza del último año como consecuencia de la pandemia. Esta segunda lección, que parece que es la que no aprendió Susana Díaz y la que la ha llevado a la derrota de ayer, es la que debe de aprovechar a partir de ahora el nuevo candidato. La situación de los socialistas es de extrema debilidad y deberían empezar ya a tomar decisiones que les demuestre a los andaluces que el cambio no es cosmético ni fruto de un enfrentamiento personalista, y que detrás de él hay un proyecto político. Juan Espadas no lo tiene nada fácil.