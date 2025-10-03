Inmigración: el PP enseña sus cartas

Las medidas para regular la inmigración que ha presentado el PP tras la reunión que sus dirigentes mantuvieron el pasado fin de semana en Murcia son criticables desde muchos puntos de vista. Primero por la inconcreción de muchas de las propuestas: segundo, por el difícil encaje normativo de algunos procedimientos, como el visado por puntos, y tercero, y principal, porque supone un acercamiento a los postulados que en esta cuestión defiende Vox y que constituyen, en muchos casos, una grosera manipulación populista de un fenómeno complejo al que no se pueden aplicar soluciones improvisadas. Pero contiene también aspectos que no se deben minusvalorar. El más relevante de ellos es que el principal partido de la oposición se ha dotado de un documento que deja claras cuáles serían sus prioridades en esta materia si los españoles le dan la oportunidad de gobernar. La inmigración merece un trato serio y que se conozca el marco en el que se moverá el PP clarifica las cosas. La llegada masiva de extranjeros preocupa en determinados territorios y es un hecho que los últimos sondeos de opinión realizados en Andalucía relacionan esa inquietud con el auge que ha cogido Vox en provincias como Huelva y Almería. Otro aspecto a resaltar es que con la llamada Declaración de Murcia el debate sobre la cuestión pone argumentos, que podrán gustar más o menos, encima de la mesa, lo que debe de contribuir a sustituir el ruido y los insultos, tan consustanciales a la política española de los últimos años, por la discusión sobre aspectos concretos. Las urnas determinarán en su día si este acercamiento doctrinal a Vox, en un tema con tantas aristas, es lo que el electorado del PP reclama de esta formación política. Sería deseable que en otras cuestiones también trascendentes para la vida nacional el debate empezara a ordenarse sobre medidas concretas que los ciudadanos puedan valorar.