La inflación aún no está desbocada

Aunque la inflación se ha disparado en marzo hasta el 9,8%, que es el peor dato desde 1985, aún no se ha desbocado. Lo que no resta gravedad, sino que subraya el riesgo de que derive en una espiral inflacionista si no se actúa de modo conveniente. España supera el dato de la zona euro, que es del 7,5%, y el de Estados Unidos, que es del 8,5%. Sin embargo, si a la cifra general sustraemos la influencia de los precios de la energía y de los alimentos frescos, el dato español de lo que se denomina inflación subyacente es la mitad que el norteamericano. Ahí reside el riesgo. Estados Unidos está menos expuesto que Europa al alza de los combustibles y de la energía, es un potente productor de cereales, pero ha escalado un paso más en la espiral, debido a que los salarios y beneficios empresariales llevan meses subiendo. La espiral se produce de ese modo, tal como ocurrió en España en los años setenta: a un incremento de los precios por la carestía de un producto esencial como el petróleo, la subida de los salarios y de los beneficios trataban de emular el incremento del IPC que, a su vez, volvía a incrementarse y, así, de modo sucesivo, hasta que los Pactos de la Moncloa le pusieron fin con unos incrementos de sueldos que vendrían sujetos a la inflación prevista por el Gobierno, no a la pasada. La economía española estaba lastrada, además, por causas estructurales que fomentaban la inflación. En esta ocasión, y para que la espiral no se desboque, es necesario un pacto de rentas que afecte a salarios, beneficios y precios de los alquileres. A ello se debe comprometer el Gobierno, la oposición y los sindicatos, porque, además, hay algo seguro: si la inflación no se controla, será el Banco Central Europeo el que suba los tipos de interés y retire los estímulos de un modo drástico, con lo que se perdería la salida de la crisis que causó el Covid.