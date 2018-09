La hora del cambio y de la prudencia

Tanto el PP como el PSOE y Ciudadanos llevaban en sus últimos programas electorales un cambio de huso horario para España. Se trataría, según proponen estos partidos con un grupo importante de expertos, de volver al horario del Meridiano de Greenwich, que es el que tienen los países más occidentales de Europa: Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. O el de Marruecos. Con ello se conseguiría un horario más parecido al solar, el que ordenó España antes de la Segunda Guerra Mundial. Éste es el debate que ahora va a abrir el Gobierno español a raíz de la decisión de la Comisión Europea de no cambiar más las horas dos veces al año. España debe decidir entre retornar al horario inglés, quedarnos con el actual de verano (GTM+2) o el de invierno (GTM+1). La decisión de Bruselas es acertada, parece que hay un consenso amplio, pero su presidente, Jean-Claude Juncker, no puede esgrimir una legitimidad basada en la voluntad popular cuando ni el 1% de la población ha participado en una consulta telemática que ha carecido de un nivel mínimo de publicidad institucional. En España, por ejemplo, ha votado el 0,19%; en Francia, el 0,5%, y en Italia, el 0,04%. Irrisorio. Esto es lo que no debe ocurrir en España, ahora que el Gobierno puede aprovechar la eliminación de los dos cambios para decidir si también modificamos el huso. Esto supera a la propia política. Es necesario que, en efecto, se cree el comité de expertos, que sea amplio en cuanto a sus disciplinas y que se consideren más aspectos que el meramente energético. Lo que ha quedado claro en estos 50 años de cambios en verano y en otoño es que el supuesto ahorro en energía no era para tanto, y las molestias causadas a una parte de la población eran importantes. Respecto al cambio, comunidades como Galicia y buena parte de Andalucía ganarían cuanto más se aproximasen al horario que les corresponde geográficamente, pero el acuerdo popular debe ser lo más amplio posible.