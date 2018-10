El exagerado protagonismo de Pablo Iglesias

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mostró ayer su preocupación por el papel tan relevante que está adquiriendo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, pese que éste no tiene ningún cargo en el Gobierno de España. La también candidata socialista para las próximas elecciones autonómicas andaluzas puso así voz a la preocupación que existe en el PSOE andaluz y en una parte de la ciudadanía, que no terminan de comprender el estrellato de Iglesias, que está ejerciendo como un auténtico vicepresidente en la sombra, llegando incluso a eclipsar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta táctica de Pablo Iglesias -favorecida por la escasa presencia pública de Sánchez- quedó más patente que nunca ayer con su visita, en el penal de Lledoners (Barcelona), al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión preventiva por su presunta participación en un delito de rebelión. Sin que tuviese empacho por negociar con una persona sobre la que pesan acusaciones sumamente graves, Iglesias se presentó ayer ante la sociedad española como el hombre que es capaz de desbloquear la aprobación de las cuentas públicas e incluso el conflicto abierto en Cataluña desde el inicio del procés. De esta manera, el líder de Podemos pone una vela a Dios y otra al Diablo y representa, simultáneamente, los papeles de hombre de gobierno y de la oposición.

Ante esta situación, que no parece inquietar a un Gobierno socialista que necesita desesperadamente el apoyo de Podemos -sin él tendría que dar por acabada automáticamente la actual legislatura-, Susana Díaz dejó claro que "nadie está legitimado para hablar en nombre del Ejecutivo". Es evidente que Pablo Iglesias está sobreactuando para dar la sensación de que es Podemos, y no el Ejecutivo, quién toma las iniciativas necesarias para sacar adelante unos presupuestos que suponen un aumento del gasto social. En este sentido, el líder morado está ocupando todos los espacios libres que la inactividad de Pedro Sánchez está dejando. El presidente sabía que con la debilidad parlamentaria del PSOE era muy difícil gobernar el país y que dependería en todo momento no sólo del apoyo de la formación morada, sino también del de un conglomerado de formaciones que, en algunos casos, pretenden romper el Estado y el sistema. El protagonismo exagerado de Iglesias es una consecuencia lógica de la moción de censura que aupó a Sánchez al poder.