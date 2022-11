Un empleo vigoroso

El mercado laboral en España ha dado muestras este mes de octubre de una gran vigorosidad. Después de los malos datos de la Encuesta de Población Activa, el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 103.499 personas este mes de octubre y el desempleo se redujo en 27.027 parados. Hay que retroceder hasta mediados de 2008, al inicio de la otra crisis, para encontrar una cifra tan buena. Un mes no hace historia, y es posible que se produzcan turbulencias en los próximos meses y en los primeros de 2023, pero hay que apuntar el hecho significativo de que España crea empleo a la vez que el crecimiento económico, en términos de PIB, sólo fue del 0,2% en el último trimestre. Es por eso por lo que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) prevé una recesión que califica de "técnica", que dejaría al PIB en crecimiento negativo pero sin arrastrar destrucción masiva de empleo y cierres de empresas. De hecho, los presupuestos que han presentado las administraciones, tanto la del Estado como la de la Junta de Andalucía, prevén unos incrementos de recaudación muy grandes, indicativos de que no sólo la inflación es la responsable del aumento de los ingresos, sino la actividad económica. A este fenómeno, que es en parte inédito en España, han contribuido las reformas del mercado laboral y el afloramiento de la economía sumergida como consecuencia de los ERTE que se aplicaron durante la pandemia. Hay políticas económicas que también están dando sus frutos. La inflación está muy alta, pero la de España se sitúa a tres puntos por debajo de la media de la zona euro, es la segunda más baja tras la de Francia. Y la llegada de los fondos europeos se comienza a notar en el flujo económico del país. No obstante, el contexto no es bueno de cara a los próximos meses, porque el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, y ese objetivo acarrea la contracción económica.