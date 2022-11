El diálogo asoma en Ucrania

Destacados miembros de la Administración estadounidense y del Gobierno ruso han admitido que se ha abierto un diálogo entre las partes sobre la guerra de Ucrania. El presidente de este país, Volodimir Zelenski, ha confirmado que hay conversaciones en marcha, y ha puesto tres condiciones a cualquier negociación: el restablecimiento de las fronteras de Ucrania, compensaciones por parte de Rusia y que sean juzgados los involucrados en crímenes de guerra. La invasión comenzó el 24 de febrero, el Gobierno de Kiev logró zafarse, entonces, de un golpe que pretendía sustituirlo por uno títere a las órdenes de Moscú y que permitiera la segregación de una parte del país. Con la ayuda militar, política y económica de la Unión Europea y de Estados Unidos, Ucrania ha infligido serias derrotas a Rusia, pero la guerra parece que ha llegado a una situación de punto muerto. No hay fuentes fiables sobre el número de bajas en cada una de las partes, pero Rusia podría haber perdido, en una de las estimaciones más favorables, a 50.000 personas, mientras que el daño causado a Ucrania perdurará durante decenios. El eco de este conflicto se está notando en las economías de casi todo el planeta. Más que la Unión Europea, es Estados Unidos el que intenta moderar la posición de Kiev sobre futuros avances bélicos. También el que ha solicitado al presidente Zelenski que muestre, de cara a la opinión pública internacional, una disposición a hablar. Las guerras alcanzan su final o por una aplastante derrota o mediante una negociación, y parece que lo primero no ocurrirá, debido al potencial nuclear de Rusia. Lo que hay, por el momento, no es más que una recuperación del diálogo entre Estados Unidos y Rusia, no hay negociación formal ni una planificación de cómo debe ser ésta, por lo que la ayuda militar a Ucrania seguirá incrementándose hasta que llegue el momento justo de abrir unas conversaciones que no deben suponer la entrega de los territorios ocupados antes del 24 de febrero.