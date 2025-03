La deuda y la coherencia

El Gobierno andaluz pecaría de una absoluta falta de coherencia si ahora cambiase de criterio y aceptara la condonación de 1.400 millones de deuda autonómica que le ha propuesto el Ministerio de Hacienda. El presidente, Juanma Moreno, y la consejera responsable de la cuestión, Carolina España, llevan semanas argumentando que la quita es una trampa con la que Andalucía no gana nada y que lo urgente es negociar un nuevo modelo de financiación en el que la región no se vea, como sucede en el actual, perjudicada. Esta línea argumental obvia, sin embargo, una explicación clara de cómo no puede beneficiar a la Junta verse liberada de una deuda de 1.400 millones de euros, con la reducción de carga financiera que ello comporta y con la posibilidad de salir en situación más saneada a los mercados para buscar nuevos créditos. En esta cuestión, como en todas las que afectan a las relaciones entre el Gobierno central y el andaluz, hay una pugna política que es imposible disimular. El origen del alivio de la deuda de las comunidades propuesto por Hacienda está en la exigencia de los separatistas catalanes ante la que ha cedido, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez y que se ha extendido al resto de las autonomías para diluir la sensación de agravio. Tiene razón la Junta cuando esgrime que Andalucía no tiene un problema de deuda y Cataluña sí. Pero ello obsta para considerar que con menos deuda la Junta tendría más margen de maniobra financiera. Tampoco se puede abstraer de esta polémica el hecho de que María Jesús Montero es al mismo tiempo la titular de Hacienda y la candidata del PSOE para arrebatar la Presidencia de la Junta a Moreno. Es imposible comprender qué es lo que ha pasado con la quita de la deuda sin considerar que una vez más la batalla política prima sobre cualquier otro tipo de consideración.