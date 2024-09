Desprecio al Parlamento

La frase pronunciada por el presidente Pedro Sánchez ante el Comité Federal de su partido de que el Gobierno continuará con el desarrollo de su agenda para los tres próximos años “con o sin el concurso del Poder Legislativo” ha levantado una considerable polvareda política y mediática. Era previsible. Pero, que se sepa, la afirmación no ha sido rectificada ni por el propio presidente ni por ninguno de sus portavoces y las matizaciones han sido mínimas y no sustanciales. Siendo generosos, podría pensarse que se trataba de un error de redacción en el discurso que le prepararon para una reunión de la dirección del PSOE sobre la que planeaba la polémica por la financiación privilegiada para Cataluña y la práctica imposibilidad de que salgan adelante los Presupuestos del Estado para 2025. El acuerdo con Esquerra para colocar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha hecho saltar el frágil bloque que Sánchez había tejido para garantizarse estabilidad y ha convertido a un partido chantajista, como es Junts, en uno de sus principales escollos en el Congreso. La frase del presidente indica un cuestionamiento, que no tiene precedentes, del principal pilar del sistema democrático, una pulsión autoritaria alarmante y una ambición desmedida por permanecer en el poder a cualquier precio. La composición del Congreso, guste más o menos, es el reflejo de lo que los ciudadanos han votado y el juego de mayorías es consustancial a su funcionamiento. Nadie discutió la legitimidad democrática del Gobierno salido de las elecciones del 23 de julio de 2023, a pesar del peligro institucional que representaba la presencia en el bloque que apoyó a Sánchez de los partidos que seis años antes habían intentado dar un golpe contra la Constitución en Cataluña o de la formación que actúa en la práctica como albacea testamentario de ETA. Cuestionar el Poder Legislativo es hacerlo con los principios más básicos del Estado de Derecho.