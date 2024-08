Un curso político incierto

El curso político que arranca esta semana no tiene en el calendario ninguna cita electoral, pero se presenta muy incierto, debido a la falta de una mayoría en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y a las negociaciones del concierto fiscal con Cataluña. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reúne hoy a su consejo y mañana parte hacia China, donde realizará un viaje oficial de ocho días. El Consejo de Ministros se reúne mañana, y Pedro Sánchez viajará después a Mauritania, Senegal y Gambia, países clave en la inmigración que reciben las Islas Canarias. Moreno dio por iniciado el curso ayer con un acto de su partido en la provincia de Málaga en el que ha dejado centrado el objetivo político de lo que resta de legislatura: impedir que se apruebe el concierto catalán, por los efectos perniciosos que acarrea para el resto de las comunidades y para la propia concepción del Estado de las autonomías. Nos encontramos ante una reforma que conlleva un calado constitucional. No sólo el PP, también algunos partidos de izquierdas se van a sumar a la oposición a un pacto fiscal que, además, no cuenta a priori con el apoyo necesario en el Congreso para reformar las leyes que conlleva; entre éstas, la de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). A su vez, los propios aliados independentistas de Pedro Sánchez tampoco muestran demasiado interés en sacar adelante los Presupuestos. Hay que considerar que tanto Junts como ERC se encuentran sumidos en crisis de liderazgos que deben solventar en los congresos extraordinarios que han convocado para los meses de octubre y noviembre, respectivamente, por lo que no querrán comprometerse con el Gobierno, a pesar de las cesiones concedidas a ambos partidos. Esto revela la debilidad de una mayoría que sirvió para la investidura de Sánchez y para aprobar la ley de amnistía, pero para ninguna otra iniciativa de legislatura.