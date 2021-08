Los científicos alertan sobre el virus del Nilo

El equipo de científicos de la Estación Biológica de Doñana que realiza el seguimiento de los mosquitos que pueden transmitir el virus del Nilo ha detectado una proliferación de las poblaciones de este insecto en las últimas semanas, así como la presencia del patógeno. Y en similares proporciones a las del año pasado, cuando este virus causó 71 casos de meningoencefalitis en varias provincias andaluzas. De momento, se llama la atención sobre los arrozales de La Puebla y Coria del Río, pero no debe olvidarse que el virus también apareció en 2019 en zonas de las provincias de Cádiz y de Huelva, donde también hay marismas y arrozales. La comunicación se ha hecho, como es preceptivo, a través del Centro Nacional de Microbiología, que depende el Instituto Carlos III, y se ha informado tanto a la Junta como a los ayuntamientos afectados. Sin embargo, tal como ocurrió el año pasado, los municipios demandan de la Junta de Andalucía una mayor implicación para que financien los tratamientos preventivos contra larvas y adultos. Debido a la poca distancia que suele cubrir el insecto, basta con aplicar estos tratamientos en los cascos urbanos y en los arrozales más cercanos, pero entendemos que esto debe ser tratado en un plan de choque por parte de la Consejería de Salud. El mensaje que envía el CSIC es bien claro: hay motivos para estar preocupados, porque las poblaciones están creciendo y porque se dan circunstancias especiales que favorecen la transmisión del virus. Este patógeno está asociado a los mosquitos más habituales en la región que conviven en zonas con presencia de aves migratorias, no se transmite en humanos, sino que es necesaria la picadura del insecto y que ésta provoque la meningoencefalitis. Hasta ahora, no hay ningún caso de la enfermedad este verano, por cuanto un caso detectado en junio fue un falso positivo, pero hay que recordar que los ingresos de enfermos de 2020 se produjeron en el mes de agosto. Es ahora cuando se está entrando en la fase de mayor riesgo, por lo que urge el acuerdo entre la Consejería de Salud y los municipios más afectados en las tres provincias.