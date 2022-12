Una celebración de la división

Los partidos representados en el Congreso de los Diputados se han esforzado en mostrar sus diferencias en el Día de la Constitución, esfuerzo porque se han afanado en hacer una descalificación general del contrario bajo la acusación de incumplidores de la Carta Magna. Vox no ha asistido a la recepción en el Congreso porque entiende que aliados del Gobierno están en contra de esta Constitución. Podemos descalifica a Vox porque sostiene que no son verdaderos constitucionalistas, sino todo lo contrario, pero ninguno de sus diputados ha asistido al izado de la bandera que ha tenido lugar frente al Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la cita para animar al cambio de un Gobierno que describe como casi ilegítimo y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado a la oposición de incumplir la Carta Magna por no facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. A nuestro entender, todo muy poco edificante, ausencia de altura institucional. Si la Constitución no hubiese cumplido los 44 años y, por tanto, no hubiera demostrado su eficacia con el paso del tiempo, diríamos que estamos ante momentos dramáticos. No es así. Episodios graves fueron los que se vivieron en España en el otoño de 2017, cuando un Parlamento autonómico, el catalán, aprobó leyes de desconexión con la Constitución y, finalmente, una declaración de independencia. Ahora que hay abierto un debate sobre la supresión del delito de sedición, hay que recordar que no fue el Código Penal, sino la Constitución, por medio de su artículo 155, el texto legal que sirvió para detener el llamado procés mediante la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno. Pero la Constitución no funciona de modo autónoma, es necesario que los diputados cumplan con el compromiso legal y político que adquirieron al aceptar sus actas como representantes de la soberanía nacional.