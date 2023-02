De la implicación en la guerra de Ucrania a la gestión de los fondos que llegan de la Unión Europea, de la subida de los precios de la cesta de la compra a la reducción de penas para los condenados por agresión sexual, todo vale para calentar la precampaña electoral en la que la política nacional se ha metido desde las primeras semanas de este año y que no nos abandonará, salvo cambios no previstos, hasta entrado diciembre. Es algo a lo que el país está acostumbrado desde hace décadas cuando se acerca la hora de votar y un comportamiento que se registra, con más o menos intensidad, en todas las democracias de nuestro entorno. La peculiaridad del enfrentamiento que ahora se registra en España es que es mucho más virulento y a cara de perro entre los partidos que están dentro del Gobierno que entre el PSOE y el PP. Hay mucho más ruido y se airean más las diferencias entre los ministros que comparte cada martes la reunión semanal del Consejo que en las polémicas que enfrentan al presidente del Gobierno y al líder de la oposición cuando comparecen en el Senado. Este estado de cosas certifica que la coalición está rota y que Pedro Sánchez ya no es capaz controlar lo que se hace y se deshace en las carteras de Podemos. Y, por si fuera poco, una vicepresidenta, Yolanda Díaz, está puesta de perfil esperando acontecimientos y valorando cuándo lanzar su propia opción política. En medio de ese guirigay es imposible que el Gobierno funcione cómo lo que debería ser. Su ciclo, si es que alguna vez lo tuvo, ha terminado y lo que queda en los próximos meses es más de lo mismo: enfrentamientos entre ministerios de diferente signo político y propaganda para hacer daño al adversario. En esta situación, Alberto Núñez Feijóo puede sentarse a presenciar como dentro del Ejecutivo se destrozan unos y otros mientras él sigue subiendo en las encuestas.