Biden o Trump: malas noticias desde EEUU

Malas noticias desde la que todavía, no se sabe por cuánto tiempo, se considera la primera potencia mundial. El debate celebrado el pasado viernes entre los dos candidatos a la Presidencia refleja la deriva alarmante en la que ha entrado Estados Unidos. Primero, por la propia personalidad de los dos aspirantes. Segundo, por el resultado de la confrontación que, al margen de otras consideraciones, pone en vía rápida hacia la Casa Blanca la vuelta del populismo primario y arrogante de un Donald Trump crecido y convencido de que no tiene rival. Ahí está el principal problema político con el que encara EEUU el proceso electoral que se resolverá el próximo 5 de noviembre. Joe Biden, a sus 81 años, demostró en Atlanta que no es la persona indicada para competir por el puesto, ni por su edad ni por sus condiciones de salud física y mental. Lo hizo tan mal en el debate que el Partido Demócrata no descarta cambiar de candidato en el último tramo de la carrera, con todos los problemas que ello conlleva. Debería hacerlo si quiere mantener alguna oportunidad. Trump, delincuente convicto, que a sus 78 años tampoco puede presumir de joven, demostró en su primer mandato una pésima calidad de gestión y una política exterior que supone un elemento de desestabilización en la geopolítica mundial. Estos liderazgos, vacilante el de Biden, peligroso en todos los sentidos el de Trump, son la constatación de que Estados Unidos atraviesa una crisis política e institucional a la que los dos partidos que articulan al país no son capaces de hacer frente. Como consecuencia de esta situación, el país presenta hoy, en su opinión pública, un preocupante grado de polarización y una alarmante ansia aislacionista en un momento en el que los valores que tradicionalmente ha encarnado Washington de democracia y liberalismo se ven seriamente comprometidos por un auge de los extremismos. No parece que las elecciones de noviembre vayan a solucionar la situación.