La amnistía, en el Constitucional

En un movimiento coordinado varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Andalucía, anunciaron el lunes la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía promovida por Pedro Sánchez y aprobada en el Congreso por sus socios parlamentarios. También lo hizo el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Era una iniciativa que ya estaba anunciada y a la que sólo faltaba poner fecha. No hace ni una semana que la dirección nacional del PP presentó su propio recurso, en lo que constituyó el inicio de una ofensiva política destinada a cuestionar y, en última instancia, desmontar la principal norma emanada del Gobierno en pago del precio que impusieron los separatistas catalanes para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. La ley, como era previsible, está encontrando numerosos obstáculos para su aplicación, derivados todos ellos de que se trata de un texto forzado y hecho a la medida de sus beneficiarios. El recurso presentado por la Junta de Andalucía, como el resto de los que han elaborado las autonomías del PP, incide sobre uno de los aspectos más palmarios de la amnistía: su aplicación conllevaría una ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles. Unos hechos delictivos cometidos al amparo del proceso independentista catalán, desde la malversación a los desórdenes públicos, quedan perdonados, mientras que esos mismos delitos cometidos en Andalucía o en cualquier otro territorio merecerían las condenas previstas en el Código Penal. La actual composición del Tribunal Constitucional, con una mayoría de magistrados tendente a no cuestionar las resoluciones del Gobierno, hace que estos recursos tengan bastantes posibilidades de no prosperar. En cualquier caso, es pertinente que se utilicen todos los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho para intentar que nunca llegue a aplicarse una ley que no cuente con respaldo social y que constituye un peaje intolerable impuesto para dejar sin efecto las condenas que en su día impuso el Tribunal Supremo.