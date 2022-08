Robo de electricidad y cortes de luz

A lo largo de este verano y, en especial, en el mes de julio se han producido cortes de suministro en la red eléctrica de algunas ciudades. La sucesión de días de extremo calor ha agravado un problema latente en varias zonas de Andalucía: el robo de electricidad, mediante enganches, para cultivar marihuana dentro de pisos. Lo que hace cinco años era una actividad clandestina muy reducida, casi anecdótica, se ha convertido en un problema que afecta a algunos barrios de grandes ciudades, como Sevilla y Almería, y a áreas litorales de Granada y Málaga. Endesa viene detectando una media de dos enganches ilegales al día en Andalucía, y en el conjunto de España se calcula que esta actividad delictiva consume tanta energía como la ciudad de Córdoba. La demanda eléctrica está experimentando un alza como consecuencia del aumento de las temperaturas, lo que puede causar problemas en los transformadores en determinados momentos, pero la gran causa que se observa en el deterioro son los consumos masivos, casi industriales, que provienen de los cultivos clandestinos. Técnicamente, es muy sencillo de detectar el fraude por parte de las distribuidoras, y las fuerzas de seguridad conocen el problema. Entendemos que debe ser el Ministerio del Interior el que aborde este tipo de delincuencia que causa, además, efectos perniciosos en cientos de ciudadanos que no tienen ninguna relación con la actividad y que están expuestos a accidentes causados por la peligrosidad de los enganches. Los datos demuestran que la expansión del cultivo no se produce sólo en pisos clandestinos, sino que hay áreas rurales a cielo abierto donde se está sembrando marihuana para la exportación. Hay mafias de los países receptores que se vienen instalando en algunas poblaciones andaluces. No hablamos, por tanto, de menudeo, señalamos un asunto que, de no ser atajado, creará serios problemas al conjunto de la población en fechas venideras.