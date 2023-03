Pierden las mujeres

Si no se produce un vuelco de última hora, tan frecuentes en la caótica trayectoria del Gobierno de coalición, el PSOE y Podemos votarán mañana separados la propuesta socialista para reformar la Ley de Libertad Sexual, la llamada ley del sólo sí es sí. Está previsto que el pleno del Congreso debata en la víspera del Día de la Mujer los cambios legales con los que la parte socialista del Ejecutivo intenta evitar que se sigan rebajando las penas a los condenados por delitos de agresión sexual y que algunos de ellos salgan en libertad. El Consejo General del Poder Judicial publicó a final de la semana pasada su último recuento oficial que señala que se han producido más de 720 reducciones de penas, de ellas una decena acordadas por el Tribunal Supremo, y que 74 sentenciados por este tipo de delitos han abandonado la cárcel antes de lo previsto. Precisa el Consejo que no todos los órganos judiciales han facilitado información, por lo que las cifras reales serán algo superiores. Estos datos reflejan el dislate de la puesta en marcha de la ley impulsada por la ministra Irene Montero, que ha supuesto, en la práctica, la ruptura de una coalición con numerosas vías de agua abiertas y en la que ya hace mucho tiempo que malviven dos modelos políticos que cada vez tienen menos que ver. Que el Gobierno que presume de ser el más feminista de la historia de España llegue, a las puertas del 8 de marzo, en esta situación de caos, con un reguero continuo de medidas que favorecen a individuos que estaban condenados por agredir a mujeres, es un sinsentido que no tiene precedentes en el casi medio siglo de democracia. Lo que hay detrás de este disparate en un pulso político en el que los dos socios se están midiendo con la vista puesta en las próximas consultas electorales. Es un pulso que tiene perdedores claros: las mujeres y la seguridad jurídica que debe garantizar un Estado de Derecho.