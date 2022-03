Pedro Sánchez rectifica; algunos ministros, no

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rectificado, España enviará "armas ofensivas" a Ucrania para combatir la invasión rusa. Los ministros de Unidas Podemos habían logrado que España mantuviera un perfil bajo ante este conflicto, bajo el argumento de que aún era el momento de la diplomacia y lastrados todavía por una visión antiatlantista. La Unión Europea se enfrenta a una realidad que no ha querido ver, Putin no se ha revelado ahora como un déspota expansionista, ocupó Crimea y parte del norte de Georgia, a la vez que intentaba desestabilizar los consensos europeos. Extendió sus complicidades por todos los países y a todos los niveles, y consiguió que Alemania aumentase su dependencia energética, un error mayúsculo de los dos anteriores cancilleres, de la conservadora Angela Merkel y del socialdemócrata Gerhard Schröder. Por eso, es tan importante que España abandone esa posición rezagada en esta guerra, Rusia no sólo desea mantener a Ucrania y Bielorrusia bajo su bota, sino ir socavando la voluntad de los países europeos de constituirse en un actor geopolítico. Detrás de la campaña a favor del Brexit, detrás de algunos partidos independentistas catalanes y detrás de los extremos populistas españoles han estado las maniobras de desestabilización y desinformación de Putin. El Gobierno español debe situar a España en el lugar que le corresponde en la Unión ante este conflicto, y si los ministros de Unidas Podemos se oponen a ello, tendrán que salir del Ejecutivo. El PP ofreció ayer en el Congreso el apoyo al Gobierno en este asunto de hondo calado en caso de que Unidas Podemos intente frenar nuevas decisiones que habrá que adoptar contra Rusia y junto a nuestros aliados, que son los de la Unión Europea y los de la OTAN. No obstante, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha desmarcado de la posición de IU y Podemos, al respaldar de modo público esta nueva política del Gobierno.