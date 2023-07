Pactos y reproches

Si Pedro Sánchez esperaba que el debate celebrado anoche con Alberto Núñez Feijóo iba a cambiar el signo de una campaña en la que lleva las cartas del perdedor, se quedó muy lejos de cumplir sus objetivos. Si Feijóo pensaba que el cara a cara lo podía liberar del molesto dogal que le ha puesto Vox desde las elecciones locales y regionales de mayo para acercarse al 23 de julio sin esa hipoteca, tampoco lo consiguió. El debate celebrado en Atresmedia, el único que el líder del PP ha aceptado celebrar, fue un tenso guirigay con continuas interrupciones y reproches, en el que en algún momento se rozó la descalificación personal. Núñez Feijóo se manejó con habilidad para descalificar a su oponente con los grandes lastres de la legislatura que termina, fundamentalmente los efectos de la llamada ley del sólo sí es sí y sus alianzas con Bildu y Esquerra Republicana. Ello le valió para contrarrestar, en algunos momentos con más contundencia que en otros, la única línea de ataque de la que podía hacer gala el presidente Sánchez: los acuerdos con Vox y los efectos de esos pactos en políticas como la lucha contra la violencia de género. En ese sentido sí cabe concluir que el candidato del PP no perdió el debate. Dio la impresión de tener hechos los deberes y de estar preparado para gobernar, aunque en algunas cuestiones, como la política macroeconómica o la internacional, exhibió evidentes lagunas. Pero básicamente los electores indecisos que vieran el debate de anoche no tienen elementos que sirvan para resolver sus dudas. Faltaron las propuestas y la que presentó Feijóo para asegurar el gobierno de la lista más votada no pasó de un regate dialéctico puramente testimonial a la vista de lo que ha ocurrido en Extremadura. En definitiva, el cara a cara sirvió para constatar la situación de crispación en la que se debate la política española y no aclaró cómo abordarían los candidatos del PP y del PSOE los grandes retos de la próxima legislatura.