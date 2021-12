Nuevo varapalo del TSJA a la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvió ayer a dar un nuevo varapalo a la Junta al tumbar el pasaporte Covid para la hostelería y los espacios de ocio. No es que el Alto Tribunal considere que la exigencia de dicho documento no se le puede exigir a los clientes de bares o al público de espectáculos. Muy al contrario, el TSJA estima que la medida cumple los requisitos de "necesidad" e "idoneidad", ya que "no ofrece ninguna duda en cuanto a su proporcionalidad, habida cuenta de que el acceso será absolutamente voluntario y al objeto de recibir un servicio de carácter no esencial". El problema, según los jueces, está en los empleados de estos establecimientos, que estarían obligados a vacunarse, medida que no está contemplada por la legislación española. Otra posibilidad sería la presentación de una analítica negativa cada 48 o 72 horas, lo que supondría un coste desmesurado para el bolsillo de los trabajadores. Eso sí, el TSJA deja claro que la Junta puede volver a solicitar la obligatoriedad de dicho pasaporte para entrar en locales de hostelería y ocio, pero pidiendo la aplicación de la orden únicamente para los usuarios de los mismos. No estamos, pues, ante un debate jurídico, sino simplemente ante un nuevo fallo garrafal de la Junta de Andalucía que debe enmendar cuanto antes, ya que el pasaporte Covid es una pieza importante en la estrategia para combatir la pandemia, más en estos días en los que vemos que el virus vuelve a avanzar peligrosamente gracias a la variante ómicron. No es el primer error de este tipo. El 7 de diciembre, el TSJA ya tuvo que echar para atrás otra orden del pasaporte Covid porque a la Administración andaluza se le había pasado por alto especificar el periodo de tiempo en que dicho documento podía ser exigible. Desde luego, el Gobierno andaluz no está dando su mejor perfil en este asunto.