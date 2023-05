Mejoría no exenta de riesgos

La Comisión Europea acaba de certificar la mejoría en la salud de la economía española. Disipada completamente a final de año la amenaza de que en el comienzo de 2023 España estuviese en recesión técnica –dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo–, el incremento de la actividad económica no sólo ha permanecido en positivo entre enero y marzo sino que ha crecido incluso con más vigor del estimado inicialmente. Bruselas, a la vista de este desempeño, ha revisado al alza su previsión de crecimiento para todo el año hasta el 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una corrección de medio punto respecto a su última estimación. Además, calcula que la inflación media se situará al cierre del año en el 4% –el doble del objetivo del Banco Central Europeo– y que el déficit será del 4,1% (más de un punto por encima del objetivo del 3% marcado por el Pacto de Estabilidad). Es innegable que el año en términos macroeconómicos ha comenzado bien y que se han superado las expectativas más optimistas y desechado aquellas que temían incluso un retroceso. Pero esta buena evolución no debe hacer que se pierdan de vista los riesgos persistentes que afectan a la economía nacional y andaluza, algunos de ellos coincidentes con los de la Eurozona y el resto del mundo. Uno de ellos es la persistente inflación, que recientemente ha repuntado, pero que da signos de una lenta moderación, sobre todo en la tasa subyacente, que es la más preocupante. Derivada de ésta está el riesgo de que la fuerte subida de tipos de interés para contener los precios acabe generando problemas financieros y de liquidez. A estas amenazas globales hay que sumar la de las consecuencias de una larga sequía que en España, y aún más en Andalucía, tiene un impacto mayor. No es momento de euforia, ni siquiera en la fiesta electoral que durará todo el año, sino de rigor para aprovechar la mejoría económica para aminorar los riesgos y lograr superar incluso estas previsiones.