Listas electorales de "ordeno y mando"

En los últimos días hemos visto como el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha ido imponiendo a sus candidatos en las listas de su partido para las próximas elecciones andaluzas, marginando a todos aquellos que no le apoyaron en su dura pugna con Soraya Sáenz de Santamaría por controlar el PP. En principio, no hay nada reprochable en la actitud de Casado, ya que en todo momento se han respetado los estatutos del PP y, en general, responde a una práctica de larga tradición en la política española. Podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol.

Sin embargo, sí se debería hacer una reflexión general sobre la elaboración de las listas electorales por parte de los distintas formaciones políticas andaluzas y españolas. Cada partido tiene su peculiar forma de configuración de las candidaturas, algunas más abiertas y participativas que otras -al menos sobre el papel-, pero es evidente que, en general, las preferencias de los aparatos pesan infinitamente más que las de los militantes. Los partidos, usando una expresión popular, siguen siendo manejados como cortijos.

Esta actitud de los cuadros contrasta con el cada vez más ferviente deseo de las militancias de base de participar activamente en las grandes tomas de decisiones. El mundo, no sólo España, está viviendo una auténtica revolución sociológica en la que la exigencia de una mayor democratización de todas las instituciones, incluidos los partidos, es una de sus características. El aumento de la democracia interna en las formaciones políticas no sólo es deseable, sino también estrictamente necesario si se quiere frenar la desafección hacia los partidos que, tras la crisis económica, se ha extendido entre muchos ciudadanos. Ya no estamos en los tiempos de los cuadros políticos del "ordeno y mando", sino en el de los liderazgos que saben gestionar y coordinar las ansias de la mayoría.