La Junta terminará 2020 con superávit

Todo indica que la Junta de Andalucía podrá presentar un superávit presupuestario al cierre definitivo del año 2020, que será el segundo que el Gobierno de Juanma Moreno finalice con este equilibrio fiscal. Eso es bueno, porque muestra que se está aplicando un necesario rigor presupuestario y porque a medio plazo mejora las condiciones de renovación de la deuda. Sin embargo, el saldo positivo acumulado hasta noviembre -en torno a los 800 millones de euros- ha generado cierta polémica que conviene aclarar. Primero, las causas. Sin quitar méritos a la Consejería de Hacienda, lo cierto es que el Gobierno central decidió inundar de dinero a las comunidades para hacer frente a los gastos de la pandemia y, así, quedarse con un déficit que está mejor preparado para solventar. El Fondo Covid ha sido algo mayor que los gastos generados y, además, envió unas entregas a cuenta sujetas al crecimiento previsto con anterioridad, no a la caída actualizada del PIB, que ha superado los 11 puntos del PIB. Casi todas las comunidades tienen superávit, a excepción de las que están muy mal financiadas, como la Comunidad Valenciana, y las forales, donde no han llegado estas compensaciones. Esto hay que subrayarlo porque, en exceso, se critica que el Gobierno central beneficia a Navarra y el País Vasco. Pero, de todas, es Andalucía la que más superávit acumula, lo que se debe a una buena situación de partida -fue la única comunidad que cumplió en 2019 con las reglas de gasto, déficit y deuda- y a una buena gestión por parte de la Hacienda regional. Indudablemente, esos 800 millones de euros son excesivos, porque el aumento de los envíos de dinero debe invertirse en los efectos de la pandemia, pero hay que matizar que los fondos no se pueden utilizar en estructuras que mantengan en el futuro ese ritmo de gasto. Probablemente, en el mes de diciembre pasado -los datos aún no se conocen- se habrá reducido ese sobrante, por lo que el superávit no llegará a ser tan grande. No obstante, entendemos que el Gobierno andaluz debe revisar las ayudas que está dando a los sectores más castigados, como el de la hostelería, y repensar en un fortalecimiento de la Atención Primaria.