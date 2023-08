Gran verano turístico con señales preocupantes

El de 2023 va a ser un gran verano turístico, en el que no sólo se igualen o mejoren algunos de los índices de número de viajeros y de pernoctaciones, sino que se producirá en un contexto de aumento de los ingresos de la que es una de las principales industrias del país. Según el dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio de las habitaciones de hoteles ha crecido un 25% desde 2019 y un 6,3% frente al año anterior. Esto permite que el sector no sólo compense los incrementos de precio de los bienes y servicios que necesita para producir, sino que aumente sus beneficios. Andalucía se sitúa como una de las comunidades donde el número de turistas se ha incrementado, incluso con una subida notable de los precios de las habitaciones. El turismo nacional prefiere a nuestra comunidad, mientras que el extranjero elige como primera opción por las Islas Baleares y Cataluña. E incluso así, Andalucía recibe al 10% del turismo internacional, lo que es una cifra notable si se considera que casi una cuarta parte del nacional veranea en el sur. Entre las cuatro provincias con los precios más altos de los hoteles, hay dos andaluzas, Málaga y Cádiz, donde el precio medio es de 167 y 148 euros, respectivamente. Las 43 millones de pernoctaciones de julio hacen pensar que agosto también será excepcional, pero desde una parte del sector se avisan de algunos hechos preocupantes. El primero es que hay que saber gestionar el éxito, los crecimientos del número de turistas no pueden exceder las capacidades de los alojamientos y otros servicios, porque la saturación termina por pasar factura. Esto incumbe a la propia autorregulación del sector, pero también a las competencias de los ayuntamientos. Por otra parte, el INE apunta a la irrupción de un turismo veraniego en las comunidades del norte, para los que los rigores climáticos del verano han comenzado a ser un hecho ventajoso.