Un Gobierno eficaz y firme, pero no sectario

Con la constitución del Parlamento andaluz y la elección como presidenta del mismo de Marta Bosquet, militante de Ciudadanos, se ha consumado el primer acto del cambio reclamado por los ciudadanos en las urnas el 2D. Sin embargo, todavía queda la tarea más importante: la formación de un Gobierno formado por gente capaz que consiga un verdadero giro en las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía hasta ahora. Aunque es notorio que PP y Cs llevan muchos días negociando el acuerdo final y que ya se han adelantado las primeras medidas que pondría en marcha el nuevo Ejecutivo durante sus cien primeras jornadas, todavía quedan muchos flecos por cerrar, incluso se detectan algunos escollos en el horizonte debido a la resistencia de algunos miembros de Cs a que se les identifique con Vox. Estos problemas deben ser superados para que Andalucía tenga lo antes posible un Gobierno que se ponga a trabajar en el cambio prometido.

La labor del nuevo Ejecutivo debe ser firme, pero no sectaria. No será fácil acabar con las inercias y resistencias internas en la Junta de Andalucía tras casi cuarenta años con el mismo partido en el poder, pero es obligación del nuevo Gobierno garantizar que se cumpla el cambio votado por los andaluces. Asimismo, éste debe ser consciente de lo positivo que se ha hecho en estas cuatro décadas y preservarlo. Andalucía no necesita una demolición, sino cambios concretos que ayuden a mejorarla. En concreto, la regeneración institucional y el cambio del modelo productivo deben ser los dos principales objetivos del más que probable Gobierno de PP y Cs.

Andalucía, que siempre ha ejercido su autogobierno con responsabilidad y lealtad al conjunto de la nación, debe retomar cuanto antes la senda de la convergencia con las regiones más ricas de España y Europa. Para ello necesita un Gobierno eficaz que no conciba su labor como un rodillo, sino como una oportunidad de progreso.