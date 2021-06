Europa nos saca los colores por Doñana

Doñana no es un mero adorno conservacionista, ni un capricho de los ecologistas, ni un lujo de biólogos y científicos, ni una traba para el desarrollo de Andalucía... Doñana es uno de los espacios naturales más importantes de Europa, un impresionante ecosistema formado por dunas, bosques y humedales; fundamental en las migraciones de las aves entre Europa y África, parte importante de la identidad contemporánea de Andalucía, uno de los últimos grandes espacios salvajes que quedan en un Viejo Continente muy castigado por el desarrollismo; una marca de calidad para nuestra comunidad autónoma y para el conjunto de España. Por eso es un privilegio y una obligación ocuparnos de su correcta conservación, tanto para el Gobierno andaluz como para el español. Sin embargo, estamos fallando en esta labor. Esta semana hemos sabido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado que España no ha tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos. Esto, a la larga, puede suponer la muerte de Doñana, lo cual sería un completo desastre ecológico y un desprestigio para todo el país. Doñana sin sus aguas subterráneas no puede sobrevivir. El problema fundamental son las extracciones de agua ilegales para la agricultura y el abastecimiento urbano. Aunque ya se han empezado a tomar medidas, lo cierto es que durante mucho tiempo hemos asistido a un "populismo hidrológico" en el que los ayuntamientos, con la colaboración por omisión de la Junta, han hecho demasiado la vista gorda con esta extracción ilegal de aguas, siempre con la justificación de un desarrollo económico que, a la larga, nos lleva al desastre. El tirón de orejas de Europa está más que justificado. Hay que ver a Doñana como una fuente de riqueza, no como un lastre.