España no debe ceder con Gibraltar

España aceptó apartar la cuestión de la soberanía de Gibraltar de la mesa de negociación bilateral con el Reino Unido después de que este decidiera abandonar la Unión Europea (UE). Así lo decidió en su momento el Gobierno de Rajoy y lo refrendó más tarde el de Sánchez tras su llegada a La Moncloa. La intención era evitar que esta importante cuestión no truncara el acuerdo entre la UE y el Reino Unido para el Brexit. Pero esta renuncia táctica sólo puede interpretarse como un gesto de buena voluntad para facilitar el desenlace positivo de las negociaciones. En ningún caso puede significar la renuncia a demandar en el futuro los derechos sobre una colonia en un país europeo al que se le impide su integridad territorial. Por ese mismo motivo tampoco se debe pasar por alto que el anacronismo que representa la condición colonial del Peñón quede de alguna manera reflejado en la resolución que formalizará el adiós de Reino Unido a la UE. De ahí que a España, tal como ha advertido su presidente, ahora no le quede otra alternativa que usar la opción del veto sobre la resolución final, si la redacción actual del documento negociado trata de consagrar por la vía de los hechos el estatus de la colonia. Pedro Sánchez exige que se especifique que cualquier decisión que afecte a Gibraltar quede a expensas del consenso entre España y Reino Unido, no de la UE. La Comisión Europea, sin embargo, anunció ayer el cierre de la llamada Declaración Política que delimita las líneas generales de la futura relación entre la Europa de los 27 y el Reino Unido tras el proceso de divorcio. El documento soslaya el espinoso conflicto de Gibraltar con el argumento de que puede añadirse al marco general aprobado en un anexo, una dudosa salida diplomática que el Ejecutivo español debe calibrar con cuidado para evitar sorpresas indeseadas en el futuro. Pero ese escrito también representa una evidencia: para la UE, Gibraltar es sólo una nota al margen, mientras que para España se trata de una cuestión de Estado. También para Reino Unido. La cumbre del próximo domingo para ratificar el proceso de desconexión está pendiente de la posición de España, pero la presión que se ejerce sobre nuestro país no puede servir de elemento disuasorio ante una reclamación irrenunciable. El Gobierno ha dado ya suficientes muestras de su voluntad negociadora en los cuatro memorandos de entendimiento y el tratado fiscal formalizado con su homólogo británico para la futura relación con Gibraltar, en el periodo de transición tras su salida de la UE.