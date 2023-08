EPA: más allá del récord de ocupados

La Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de 2023 ha superado por primera vez en España los 21 millones de personas ocupadas, una marca que deja patente la fortaleza del mercado laboral, pese a que persisten incertidumbres económicas: la principal sigue siendo la inflación, que ha vuelto a repuntar en el mes de julio, aunque está en una tasa interanual contenida del 2,3%. Pero más allá de este récord nacional (21.056.700 ocupados), en el caso del mercado laboral andaluz la encuesta que elabora el INE deja algunas cifras que invitan a la reflexión y que empujan a no caer en ninguna euforia. En Andalucía también se fijó una nueva marca en la ocupación, con 3.380.100 personas dadas de alta en la Seguridad Social. El balance del trimestre ha sido que se crearon 52.000 empleos entre abril y junio, pero fue insuficiente para lograr que bajase el paro en consonancia. Apenas se redujo en 1.200 personas en 91 días: muy poco. Además, la tasa de desempleo sube al 18,05% de la población y vuelve a ser la más alta entre las comunidades autónomas españolas, con una brecha de más de seis puntos respecto a la tasa española (11,6%). Una primera razón para ello es que el fuerte crecimiento de la población activa andaluza no es compensada por el ritmo de creación de empleo sobre todo en el sector turístico y algo menos en la construcción. El retroceso del empleo en la agricultura y de la industria también explican que el desempleo no baje como sube el número de empleados. Detrás de esos signos aparece la consecuencia cierta de la prolongada sequía, que ha afectado claramente a la agricultura y amenaza al turismo si las lluvias no llegan y comienzan las restricciones al consumo, a lo que puede unirse una menor emisión de turistas de países en recesión como Alemania. La ocupación está en máximos, sí, pero el empleo no crece como necesita Andalucía y sí lo hacen las amenazas que pueden frenarlo más.