Ciudadanos convoca sus primarias

Ciudadanos ha convocado elecciones primarias para elegir a su candidato a los próximos comicios autonómicos. Su dirección escogió un día laboral entre el puente festivo para anunciarlas, de modo que los plazos comenzaron a correr ese mismo martes y acabarán en sólo una semana, sin que los candidatos tengan tiempo efectivo para dar a conocer sus programas ante la militancia. Llama la atención que un partido que vino a regenerar la vida interna de estas formaciones y a mejorar los procedimientos democráticos solvente de estos modos unas elecciones de tanta importancia. Para el partido liberal, las elecciones andaluzas son vitales, probablemente las que definirán su futuro a nivel nacional. El pasado sábado, su líder, Inés Arrimadas, daba cuenta de cuán angustiosa es la situación al abrir la posibilidad a una lista conjunta junto al PP andaluz en estas elecciones. Es cierto que la dirección nacional del PP rechaza esta alianza electoral, pero también lo es que la andaluza de Juanma Moreno ha preferido guardar un silencio elocuente para no dañar a su socio de coalición. En cualquier caso, esto es algo que decidirán los sondeos, si ambos partidos suman más juntos, y esto no es nada seguro tal como se vio en las autonómicas de 2018, habrá coalición, aunque es más que posible que el PP prefiera acudir con marca propia. Una vez elegido el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, sus dirigentes deberían respaldarle sin nuevas fisuras ni maniobras poco honrosas, porque lo que se están jugando los naranjas es la propia existencia. La experiencia de la coalición con el PP en el Gobierno de la Junta ha sido positiva, sus consejeros han tintado la gestión en ámbitos donde los populares no habían entrado o no tenían esa sensibilidad porque procedían de lugares distintos. Ése debería ser el elemento con el que Ciudadanos, y quien fuese su candidato, compareciese ante los andaluces en las próximas elecciones.