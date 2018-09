Buen horizonte para el Corredor Mediterráneo

A la reciente buena noticia de que se va a poner próximamente fin al aislamiento ferroviario que Granada lleva sufriendo desde hace más de tres años y medio, el pasado jueves se sumó la anunciada en Barcelona por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien aseguró que durante el año 2021 estarán finalizados o en ejecución todos los tramos del Corredor Mediterráneo, desde la frontera con Francia a Algeciras. A estas alturas a nadie se le escapa la importancia de esta gran infraestructura ferroviaria, que conectará todos los grandes puertos mediterráneos españoles con los potentes mercados de Europa. La unión del transporte marítimo con el tren permitirá que estos puertos españoles ganen en competitividad y puedan atraer mayor tráfico en unos momentos en los que el sector logístico está en plena transformación. Es importante destacar que el anuncio de Ábalos deja claro que Algeciras es parte fundamental de dicho corredor. No podría ser de otra manera si tenemos en cuenta que este puerto andaluz es el de mayor importancia del sur de Europa y su marginación hubiese sido inexplicable. Aún así, no han faltado las maniobras para intentar que Andalucía quedase marginada de esta infraestructura fundamental para el crecimiento económico del litoral en las próximas décadas. Como muy bien recordó José Luis Ábalos, se trata de una obra de "dimensión nacional" que debe cohesionar a los territorios, no separarlos. El anuncio del ministro de Fomento, sin embargo, adolece de una cierta inconcreción al hablar de "tramos finalizados y en obras" y sería conveniente que el Gobierno afine más su información. Sobre todo en lo que respecta al tramo Algeciras-Bobadilla, auténtica bóveda de clave en la conexión de la Bahía de Algeciras con esta infraestructura ferroviaria.