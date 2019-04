Apuesta seria por la sanidad

La sanidad andaluza se ha convertido en una de las claras apuestas del nuevo Gobierno andaluz para recuperar la confianza de los andaluces en los servicios públicos y la de los propios profesionales, que sufrieron serios recortes durante la crisis económica. Más allá de limitarse a denunciar todo lo que hizo mal el PSOE al frente de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno parece dispuesto a asumir su responsabilidad con medidas concretas, como las que ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en estas semanas. La última ha sido la limitación de las consultas a 30 al día, a la vez que se aumenta el tiempo para atender a los pacientes. Ambos pasos se antojaban más que necesarios para fortalecer la Atención Primaria. Y sólo si se rebaja la presión de los médicos de familia se alcanzará una asistencia plena, lo que en paralelo evitará que se colapsen los puntos de urgencias y los hospitales en general.

Aunque el plan anunciado por Aguirre no atiende todas sus peticiones -pedían 10 minutos por paciente y serán 7 finalmente- sí se ha sido muy sensible a las demandas de los profesionales al rebajar las consultas a la mitad (antes la media estaba en unas 60 diarias), aunque se seguirán sumando las que provengan de programas de salud específico, los avisos y consultas a domicilio y las revisiones, como hasta ahora. A esto hay que añadir que la Consejería elevará el presupuesto de Atención Primaria del 16% al 20% , y otras líneas de actuación, como la reducción de la burocracia y la mejora en la gestión de agendas y en el triaje, lo que ha de redundar en beneficio de los profesionales y de los usuarios.

Para poder llevar a buen puerto este plan, la Consejería de Salud, consciente de que faltan recursos humanos, quiere impulsar en breve un programa de fidelización para combatir la fuga de batas blancas a otras regiones en las que gozan de mejores condiciones laborales, así como otro plan de retorno, para que regresen los que se fueron desencantados. Aguirre ya ha confirmado que los contratos a partir de ahora serán por un mínimo de 6 meses para dotar de mayor estabilidad a la plantilla, a la vez que se ha comprometido a agilizar las ofertas públicas de empleo, que sufren un atasco inaceptable. Sabe que para reforzar el pilar sobre el que se asienta la sanidad pública y lograr reducir en paralelo las listas de espera -la primera de sus propuestas- necesita más médicos. De poco serviría abrir los quirófanos por la tarde y hasta los sábados, o reducir las consultas a la mitad, si no se dota a la plantilla de más presupuesto y efectivos que puedan cumplir lo prometido.

Se ha desvelado que la Junta de Andalucía, a los mandos de Susana Díaz, entregó 1.867 millones de euros en subvenciones sin justificar fuera de plazo. ¡1.867 millones de euros! ¿Somos conscientes de la cantidad de cosas que se pueden hacer con esas cantidades de dinero público? Claramente no. Levantando las alfombras, las alforjas siguen llenas de cinismo y compadreo. ¿Veremos a alguien salir en los medios pidiendo que tomemos las calles? Claramente no. Jarabe democrático lo llaman. Se ve que el jarabe sólo cura ciertas enfermedades, y que la protesta y el término injusticia sólo siguen la misma dirección que los ojos durante la lectura. ¿Democracia? No. Partidismo, oportunismo, hipocresía y desigualdad. Manuel Cantelar (Sevilla)

Santiago Abascal, candidato a la presidencia de Vox de cara a las elecciones generales, ha defendido un cambio en la ley para el permiso del uso de armas en situaciones de amenaza. No sé cual será el pensamiento de la población española al respecto, pero lo que sí está claro es que se han echado la tierra en su propio tejado. Puede que haya muchas personas que estén a favor de esta propuesta, pero no creo que sean tantos como aquellos de sus votantes que estarán en contra de ello, y muy probablemente cambien sus ideas de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Es algo que seguramente haya chocado a muchas personas. Puede que la ley del derecho a la legítima defensa no sea la mejor, y es más, debería ser modificada, pero no de esta forma. Esperemos que Abascal se retracte, pues si no es así cambiaría mucho el panorama para ellos de cara a las elecciones con la gran campaña que estaban llevando a cabo. Manuel Jurado (Sevilla)

La discrepancia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad del día a día de la inmensa mayoría de la población activa española hace que nos pongamos a pensar si verdaderamente ha habido cierta mejoría desde la supuesta y no marcada salida de la crisis o si ciertos aspectos como la precariedad de los salarios están afectando a la pronosticada recuperación. Lo que es seguro es que el panorama político y sobre todo mediático, enrevesado en continuas cortinas de humo, se convierte en el colmo de las preocupaciones de los trabajadores, autónomos y empresarios, agotados de ver cómo llegar a fin de mes es cuestión de valientes para que después personajes como el señor Torra, quien no tiene otra cosa mejor que hacer, se convierta en problema de todos y no el poder sobrevivir. Elisa Carrasco (Sevilla)

Últimamente la Abogacía del Estado, dotada de funcionarios de alto nivel, ha dejado de ser del Estado convirtiéndose en la defensora de Pedro Sánchez, el ocupa de la Moncloa. Este gabinete de ilustres juristas depende de la excelsa e ilustre ministra de Justicia, que ha sido reprobada por el Parlamento nacional por convenir con el ex policía Villarejo,acusado de corrupción a gran escala, que la utilización de mujeres dedicadas a la prostitución era una buena medida para sacar información sobre la clase política. Dicha ministra, además, acusó a un grupo de fiscales de abusar sexualmente de menores de edad durante su estancia en Cuba. Esta ilustre y excelsa ministra destituyó al director general de la Abogacía del Estado por pretender acusar a los políticos presos catalanes del delito de rebelión,y nombró a una letrada para ocupar ese cargo con objeto de formalizar la acusación sobre la comisión de un delito de sedición además de otros de menor entidad. La citada Abogacía recusó al juez que suspendió la licencia de obra sobre la exhumación de Franco por contravenir al Gobierno presidido por el ocupa de la Moncloa. Esto demuestra que los funcionarios que están destinados en dicha dicha Abogacía al menos participan de manera efectiva en la defensa del Gobierno en vez de ejercer la propia del Estado. José Luis Bustabad (correo electrónico)

l Las cartas no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI

y el domicilio.