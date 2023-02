El anuncio de la Academia Latina de Grabación de Estados Unidos de que la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos de 2023 se celebrará el próximo noviembre en Sevilla es una buena noticia que viene a confirmar el atractivo de Andalucía como escenario de eventos con una significativa repercusión tanto nacional como internacional. En este caso, el acontecimiento reviste especial valor porque es la primera vez, desde que estos premios se crearon hace 25 años, que la ceremonia sale de EEUU. Los Grammy Latinos están considerados como los Oscar de la industria musical y hasta ahora se habían entregado en grandes ciudades norteamericanas como Nueva York o Los Ángeles, con lo que la capital de Andalucía, y con ella toda la región, hacen una magnífica operación de imagen que tendrá repercusión en los mercados turísticos mundiales. Los Grammy Latinos vienen a sumarse a las exitosas ediciones de los Premios Goya que durante los últimos años han tenido lugar en Sevilla y Málaga, la gala de los MTV, o la celebración a finales del mes de marzo en Cádiz del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, por citar sólo unos pocos. Este cúmulo de acontecimientos demuestra que Andalucía está de moda y que proyecta una imagen atractiva que no pasa desapercibida ni en el resto de España ni más allá de nuestra frontera. El hecho de que fuera el presidente de la Junta, junto con el de la Academia organizadora, el encargado de comparecer para hacer el anuncio da idea de la importancia que el Gobierno andaluz le da a este tipo de acciones de reforzamiento de la posición internacional de la región. Andalucía es un destino atractivo y eso se debe traducir en negocio, en un aumento de la inversión extranjera y en la consolidación de un sector turístico donde no se busque sólo la cantidad, sino también la calidad. La región tiene una marca potente y esa es una oportunidad que no se debe desaprovechar.