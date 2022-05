¿Agotar la legislatura?

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó el miércoles en voz alta lo que cada vez se escucha más en ámbitos políticos y empresariales: ¿merece la pena que la legislatura llegue a su fin natural -a finales de 2023- a la vista del caos en la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, inmerso en crisis de todo tipo? Parece evidente que en el planteamiento de Feijóo pesa el hecho de que en todas las encuestas que se han dado a conocer en las últimas semanas, incluida la publicada por este periódico, el Partido Popular se pone en cabeza en estimación de voto, gracias al efecto de subida que le ha proporcionado la renovación de su liderazgo. Pero también es una realidad palpable todos los días que hemos llegado a una situación que parece abocada a un callejón sin salida. No es que haya ya dos gobiernos en el equipo de Sánchez, el del PSOE y el de Podemos. Ahora, entre las propias filas socialistas hay grietas que no se ocultan y no entre dos ministerios menores sino entre dos ministros de tanta significación política como son los titulares de Presidencia y de Defensa. Mientras tanto, las relaciones con los socios, separatistas vascos y catalanes, se encauzan habitualmente por la vía del chantaje y la imposición. Todo ello en una situación de enorme incertidumbre social y económica, derivada también del panorama internacional, que ha obligado al Gobierno a recortar drásticamente su previsión de crecimiento del PIB para este año. Así las cosas, no parece una idea descabellada plantearse que sean los ciudadanos los que más pronto que tarde decidan en qué manos dejar la gobernación del país. A Sánchez le cuesta cada vez más mantener los difíciles equilibrios sobre los que se asienta su permanencia en el poder y ello tiene consecuencias negativas para la imagen de España -la polémica de los servicios secretos es por ahora el último episodio- y el bienestar de sus ciudadanos.