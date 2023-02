Aunque ahora y cinematográficamente hablando, los zombis nos resultan tan familiares como los vampiros, los superhéroes o incluso los mismísimos pieles rojas, hubo un tiempo no demasiado lejano en que ni siquiera conocíamos su existencia. Recuerdo que mi primer "contacto" con los zombis fue en Sesión de Tarde un programa que TVE emitía los sábados por la tarde allá por los años sesenta. La película era I walked with a zombie (Yo anduve con un zombi) dirigida en 1943 por Jacques Tourneur (autor de otra famosa película de terror, La mujer pantera).

Era una película de bajo presupuesto que inquietaba profundamente a los espectadores más por lo que sugería que por lo que mostraba. A pesar de los años que han pasado aún conservo en mi retina la primera aparición en medio de la noche de Haití -la cuna del vudú y la magia negra- del zombi: Un enorme negro de ojos saltones y rostro inexpresivo que respondía al curioso nombre de "Carrefour", un muerto que es reanimado y es convertido en un esclavo sin voluntad por arte de la brujería.

Habría que esperar hasta 1968 con el estreno de Night of the living dead (La noche de los muertos vivientes) de George A. Romero para ver nacer el arquetipo del zombi tal como hoy lo conocemos: No tienen individualidad, funcionan como una plaga de proporciones casi bíblicas. Nadie los controla. Su única motivación es alimentarse con carne de humanos vivos. Su peligrosidad no reside ni en su inteligencia ni en su velocidad (ambas bastantes reducidas) sino en su número y su voracidad. El motivo de la resurrección masiva de los zombis carece de importancia y ha ido variando de una película a otra (radiación nuclear, contaminación química, algún tipo de virus…).

Con Romero nació un subgénero dentro del cine de terror: las películas de zombis y a ellas se apuntaría Charlton Heston en 1971 con El último hombre vivo (The omega man) donde el único superviviente de una epidemia es perseguido por un grupo de muertos vivientes mutantes que, en este caso, se asemejan más a los vampiros que a los zombis (Will Smith protagonizó en 2007 una nueva y prescindible versión de la misma historia: Soy leyenda).

Sin embargo, el "salto a la fama" de los zombis no vino de ninguna película, sino que fue un vídeo musical de 14 minutos realizado en 1983 por John Landis a mayor gloria de Michael Jackson y su canción Thriller el que les daría el protagonismo del que hoy disfrutan estos maltrechos seres. Tantas son las películas y series de zombis que han terminado captando la atención de la ciencia que estudia el fenómeno a través de la Zombie Research Society (Sociedad para la Investigación de los Zombis) que ha llegado, entre otras, a la conclusión de que España es propicia para un brote zombi: muy poblada, buena temperatura y política migratoria "laxa y acogedora". Quizá pronto un montón de gente putrefacta vendrá a ingerir nuestros cerebros o, a lo peor… ya están aquí.