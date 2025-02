Lo admito. Aquella mañana de principios de 2003 solo quería que el conferenciante terminase su charla cuanto antes. Tenía sueño y necesitaba un café que no me había dado tiempo a tomar en casa antes de salir para la facultad rumbo a un seminario con el que nos daban medio crédito de libre configuración. Los exámenes de febrero acechaban y yo, como suele ser habitual en mí, vivía en un permanente estado de angustia ante el futuro impreciso de los cuatrimestrales, la entrega de prácticas, trabajos y otro sinfín de tareas que ocupaban mi tiempo como estudiante universitario. Ingenuo de mí, no sabía lo que estaba por venir.

La anterior frase no va tanto por mi día a día actual sino por lo que sucedió en aquella conferencia. Era un seminario sobre nuevos medios digitales en una época en la que todavía se llamaba a la informática como “las nuevas tecnologías”. Y en ella el ponente trataba de explicarnos, no con mucho acierto, una técnica novedosa para retransmitir imágenes por internet sin necesidad de almacenarlas en nuestros ordenadores, el streaming. Lo repitió machaconamente varias veces como una revolución que estaba a punto de llegar, pero no dejaba de sonar a chino en un momento en el que si tenías 128 kilobytes de fibra óptica eras poco menos que un magnate. De aquellas, lo más que se podía mover en una pantalla de ordenador eran los GIF animados y cutres banners hechos con Flash.

Pasaron un par de años hasta que Jawed Karim se puso delante de una cámara para hablar de las trompas de los elefantes del zoo de San Diego. Habían nacido Youtube y el streaming. Ambos cobraban vida para cambiarlo todo más allá de la teoría de un aburrido conferenciante.

Desde aquel clip de apenas 20 segundos, publicado un 13 de febrero de 2003, a ser una plataforma global que ha cambiado nuestra forma de entender el mundo ha llovido mucho. Crisis y guerras en directo, la posibilidad de pasar un fin de semana tirados en el sofá con Netflix, las videoconferencias que salvaron tantas reuniones durante la pandemia de la Covid-19 o las vídeollamadas para pasar un rato con la familia que vive lejos. Todo eso y mucho más es posible gracias a una tecnología para la que Youtube fue un perfecto banco de pruebas.

Seguramente Jawed Karim no tenía tanto sueño como yo la primera vez que oyó hablar de aquello del streaming y supo sacarle punta. ¡Qué oportunidad perdida pasó ante nuestras narices aquella mañana de invierno en el Aula Magna!