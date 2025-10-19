Las vueltas del tren

Hace ya años que el tren dejó de ser uno de los referentes del funcionamiento del sistema público en España, cargado de retrasos y averías varias, ccomo bien saben los ciudadanos del Campo de Gibraltar. En este proceso a la baja, la provincia de Cádiz, en sus dos bahías, se ha convertido para nuestra desgracia en referentes de estos problemas. Ahora llegan las dudas de la llegada o no de los trenes competencia con Renfe, mientras que se retrasa una vez más el refuerzo de la línea de Larga Distancia con más Alvia 130.