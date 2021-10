A vueltas con el papelón del VAR

Algo habremos hecho mal cuando veinticuatro horas después del hecho se seguía debatiendo sobre la legalidad del gol de Mbappé. No puede el fútbol seguir dando pie a que ante jugadas de todo punto decisivas no se sepa quién lleva razón. El fútbol y la simpleza de sus reglas fueron calando en la sociedad por la sencilla razón de que todos sabíamos de fútbol para dictar sentencia sin temor al yerro, pero eso pertenece ya al pasado.

Creíamos que con la implantación del VAR se acababa con un tercer tiempo en las barras de los bares que sólo acababa cuando empezaba el partido siguiente. Con el VAR no cabrían interpretaciones, blanco o negro, gol válido o anulado, pues al artilugio no se le ponía un pero. Palabra de VAR era palabra de ley, pero no se reparó en aquellos momentos en el manoseo que sufriría por parte del hombre. Y la cosa volvió al pantanoso terreno de la interpretación, conque...

El tercer tiempo no sólo no perdía razón de ser, sino que renacía más virulento, si eso es posible. Y otro perejil para el guiso es el cambio de las reglas que se perpetra cada verano. Y así no es posible que subsista el dogmático de barra. Sólo los muy iniciados suelen estar aggiornados para andar a la última en cuanto al Reglamento que otrora confeccionara don Pedro Escartín y que ahora ni se sabe quién es el demoníaco que nos vuelve majaretas a la vuelta de cada verano.

El decisivo gol de Mbappé no se sabe a estas alturas si fue lícito o no. Hay quien concluye en que la norma avala su legalidad, mientras que voces muy cualificadas lo descalifican. Y eso no puede ser de ninguna de las maneras y sólo sirve para quitarle fiabilidad al fútbol en general y al VAR en particular. Algo, o quizás mucho, habremos hecho mal cuando cuarenta y ocho horas después del lance no sepamos a ciencia cierta si el gol que nos derrotó debió ser anulado.