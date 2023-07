Se acerca el día que tantos esperan. Las elecciones rescatan en el pueblo mucho de lo que amuerma la rutina. Sabemos que votar es la gran ceremonia de la democracia, una facultad con que mover la balanza de un lado u otro. El resultado de unos comicios puede desencadenar unos hechos cruciales, determinantes para el futuro de una colectividad. Por eso, varones y mujeres sueñan desde su minúscula parcela que su preferencia política, partido o líder, alcance la cumbre. Unos lo hacen por ideología arraigada inamovible y otros desde el puro pragmatismo acorde al presente.

¿Tanto significa depositar una papeleta en una urna? ¿Realmente decide el mero hecho de poder elegir a un representante? Para algunos votar sacia una sed que ha ido acrecentándose a lo largo de una legislatura. Ejercer el voto vale para saberse con los deberes hechos. Ciertamente, confiar en un signo político y decidirse consecuentemente por él tranquiliza. Muchos votantes esperan que su voz y su voto tengan eficacia con miras particulares: o la solución de un problema o una perspectiva vital.

Sin embargo, en el amplio panorama de nuestra civilización puesta en pie después de muchos años de democracia hay que preguntarse por todo cuanto un ciudadano puede influir. Su influencia en la colectividad es posible no sólo desde el ejercicio del voto; sino también bajo el prisma generoso de la vida en democracia. De hecho, una legislatura es un tiempo prolongado donde se demuestra la aptitud y el compromiso de representantes y partidos. Si son muchos los ciudadanos que se conforman con votar cada cuatro años sin protestar luego por la inoperancia, la adversidad hará que un pueblo navegue a la deriva. Quien vota con madurez y responsabilidad también sabe exigir todo aquello que le corresponde y se merece por la sencilla razón de que un triunfo electoral es la suma de altas confianzas individuales.

¡Cuántas veces las promesas incumplidas derrumban el ánimo de un electorado! Todo lo que parecía estar a la vuelta de la esquina va desintegrándose. Es cuando el votante inquieto piensa que aquello no era más que un sueño. Las palabras de un mitin cautivan los sentidos hasta el punto de enturbiar la visión de la propia realidad. No es difícil para un líder enardecer a sus votantes, congregados en un encuentro multitudinario. Escuchar lo que se desea hace creer que lo bueno es óptimo y lo malo regular. Asumimos que los mítines son encuentros masivos donde líderes no han de remar a contracorriente; al contrario: dan un discurso que los asistentes alentarán con su ovación. Dado que en el mitin no hay bandos contrapuestos al estilo de un partido de fútbol, allí los líderes cogen fuerza y se enseñorean.

Yo creo que conviene abstraerse por un momento en medio de este agitado periodo de campañas y elecciones en que fuerzas políticas antagónicas se dedican a lanzarse duros reproches. Respiremos un poco y tomémosle el pulso a la actualidad; veamos las cosas a la altura de lo cotidiano y lo razonable. Un ciudadano que emplea con sano criterio la libertad de expresión es capaz de liberar a sus semejantes del sopor en que es fácil caer. Discrepar y exigir es lo más lúcido que un votante puede hacer durante cuatro años. Seguro que así se moldeará una sociedad con la intuición crítica que le haga estar muy atenta a los bienes que legítimamente le corresponde. ¡Cuántas ideas brillantes mueven de inmediato a la solidaridad! Precisamente, salir del camino trillado contribuye a no perpetuar los errores y desencuentros que paralizan a nuestros pueblos.