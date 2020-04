Este virus tiene sus preferencias

Conviene armarse de paciencia porque esta, nunca mejor apodada, virulenta historia va a durar más de lo que podía esperarse. Profetizan algunos que, en adelante, los comportamientos sociales se verán influenciados por este tiempo tenebroso. Será así, desde luego, pero no es tanto que cambiemos como cuánto estaremos sobrecogidos a largo plazo, por la amenaza de un huésped maligno que busca un hábitat celular en los seres vivos donde crecer y multiplicarse. El coronavirus que nos ocupa no es un virus cualquiera. Tiene todo lo malo que se sabe de sus parientes, pero hay un gran desconocimiento sobre su ser y estar. Ello supone la difusión ad libitum de especulaciones, incluso científicas en apariencia, la mayor parte de ellas sin el menor fundamento. Entre otras, las que provocan actitudes que invitan al odio, muy abundantes en la fauna ibérica. Una de las pocas cosas claras es que, como para todo lo demás, la higiene es fundamental; y el jabón el mejor instrumento para neutralizar a ese diminuto reducto cuya envoltura natural se desintegra con su contacto. Lo peor de esta partícula maligna es su poder de replicación y el daño irreparable que ello puede producir en el organismo. Los virus hacen estas cosas, pero carecemos de estrategias farmacológicas rápidas y eficaces contra esta variedad a la que nos enfrentamos. Por muy buenas infraestructuras que haya y por muy bueno que sea el personal, el diseño de recursos de protección y prevención es lento y laborioso.

Un colega de la UCM, el Prof. Ángel Gómez Moreno, ha difundido un ensayo (Coronavirus, genética de poblaciones y studia humanitatis) en el que muestra de manera fehaciente que, con independencia de los grupos de riesgo; en los que no solamente se identifican causas de carácter inmunológico (la edad es un importante factor de riesgo) sino incluso sexuales (la letalidad es casi el doble en hombres que en mujeres); el virus no afecta con la misma intensidad a todas sus víctimas potenciales. “La pandemia se ceba en aquellas comunidades humanas en que predomina el haplogrupo R1b, característico de Europa Occidental” escribe. Un haplogrupo –por simplificar– es un indicador de cierta afinidad genética asociada al material biológico heredado y sirve, por lo tanto, para identificar grupos humanos cuyos componentes están relacionados entre sí por sus orígenes. La discriminación de poblaciones por parte del virus parecía evidente, pero el Prof. Gómez Moreno lo pone de manifiesto con rigor científico e identifica una causa de ese efecto. Recurre para ello a una publicación paneuropea, en el sentido geofísico del término (eupedia.com), relativamente joven. Fundada en diciembre de 2004, es del género wikipedia por lo que debe ser consultada con cautela. Desde 2009, dispone de una sección dedicada a la localización geográfica de grupos humanos que comparten determinados indicadores genéticos.

Por otra parte, las secuelas sociales y económicas, de la pandemia serán terribles; ya lo están siendo en los sectores más vulnerables. Las reflexiones en torno a esas derivaciones colaterales se prestan aún más a la especulación que las que tienen que ver con la práctica científicomédica. Manuel Pimentel (Almuzara) ha publicado recientemente en espublico.blog, un artículo con visos de sentencia sobre los tres escenarios que según su buen saber y entender, esperan inexorablemente a la economía. Hay miles de historias que, a veces, tiran demasiado de la imaginación para describir paisajes más o menos pesimistas, sin embargo lo urgente es ordenar el espacio en el que los sanitarios, estrategas y vigilantes del orden deben desarrollar su labor. Hasta que bioquímicos y farmacólogos no pongan a nuestra disposición un protector frente al virus y una estrategia eficaz contra las enfermedades que pueda causar, no estaremos a salvo de la pandemia. Muy lamentable resulta que mientras tanto, la clase política no sea capaz de distinguir lo importante de lo secundario.