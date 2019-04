El valor de lo distinto

La Semana Santa de Tarifa es una de las más bellas y particulares de nuestra comarca. Con tallas valiosas y algunas de ellas muy antiguas, representan un rico patrimonio que se pone en las calles para el bien de los fieles y agrado del pueblo en general que pasa entre nosotros estas fechas tan señaladas.

La estrechez de las calles unido al encanto propio de la ciudad de Tarifa hace de esta una Semana Santa muy a tener en cuenta y que debemos todos respetar y cuidar.

En los últimos años hemos presenciado cambios en la forma de entender y vivir nuestra Semana grande. Quizás, uno de los más destacados ha sido la construcción de una identidad propia por parte de las distintas cofradías. Si bien hasta hace unos años prácticamente todas solían procesionar con el mismo repertorio de música, mismas flores o incluso ir igualmente vestidas, cada vez más es una experiencia distinta venir a vivir los distintos días de la Semana Santa.

Ya no es lo mismo salir a ver a la cofradía del Jueves o la del Viernes. Y no hablo solo porque las imágenes o los pasos son distintos. Es que empieza a ser distinta la forma de entender una cofradía.

No hay más que pasarse por los templos a observar como están vestidas cada una de las Vírgenes en sus pasos de palio. Ya no se viste igual a la Esperanza que a la Virgen de los Dolores. Cada una tiene un estilo característico que se va viendo poco a poco. De igual forma, las Lágrimas no se viste de la misma forma de la Paz.

Si nos fijamos en las flores, nada tiene que ver el exorno del paso del Cristo de Medinaceli, con el del Santo Entierro, por citar algunos ejemplos.

Creo que esto nos da riqueza y animo a todas las cofradías a continuar este camino de diferenciación que nos hace ser aún más ricos y aporta valor a nuestra Semana Santa.

La Semana Santa de Tarifa se está enriqueciendo en cuanto a muestras de identidad, pero también en cuanto a patrimonio. Hay que destacar algunos de los últimos grandes estrenos que hemos vivido en nuestra ciudad. Se ha mejorado la orfebrería en los pasos de palio, adquiriendo nuevas piezas, sustituyendo algunas menos valiosas por otras nuevas. Muchas de ellas, incluso de gran calidad como las jarras de La Paz o los candelabros de cola de la Virgen del Rosario y de los Dolores.

En los últimos años hemos incrementado nuestro patrimonio en bordados, nuevas sayas para algunas dolorosas y restauración de otras antiguas, como es el caso de las Lágrimas.

Las bandas de música también son un valor añadido. Hoy procesionan muchas más corporaciones musicales en nuestro pueblo que hace 10 años y la calidad de todas va en aumento.

Y todo esto, sin perder de vista el estilo y la personalidad de cada una de las cofradías, de las que ya hablaba anteriormente.

Las redes sociales están haciendo un buen trabajo en cuanto a saber divulgar nuestro patrimonio pero también a enseñarnos lo mejor de otras localidades y a saber aprender de lo que se hace bien.

Una muestra de esta nueva oportunidad lo hacemos efectivo con la publicación de nuestra revista oficial. Que ya no solo se publica en papel sino que se facilita su lectura a través de las redes sociales y de internet, llevando así nuestro patrimonio a muchos más rincones y dando a conocer el tesoro que tenemos en Tarifa.

Animo a todos los ciudadanos a querer y a sentirse orgullosos de esta riqueza en aumento que tiene la Semana Santa de Tarifa. Una riqueza que debe ser apoyada y mantenida por todos, no solo por los cofrades que tan buena labor realizan durante todo el año, sino también por nuestras instituciones, comercios y pueblo en general.

Aprovecho para agradecer toda la ayuda que ya se realiza, que aunque quizás nos parezca que podría ser mayor, hace que se puedan llevar a cabo muchas de las cosas que hoy se hacen.

Os animo también a colaborar no solo de manera económica, sino también desde el respeto y el saber estar.

Tenemos que enseñar y ayudar a entender al visitante la forma de vivir nuestras costumbres. Y esto se consigue ante todo dando buen ejemplo y enseñando a los más pequeños.

No puedo acabar sin antes recordar que si bien la Semana Santa es expresión cultural, es ante todo expresión de fe. Sin fe, nuestras procesiones pierden el sentido. Y hay que respetar al que no cree, pero también al creyente que expresa su fe en esta Semana Santa.

Desde aquí, deseo a todas las cofradías una buena y santa estación de penitencia. Y a todos los que nos leen, os invito a venir a Tarifa. Conoce nuestra Semana Santa, piérdete por algunos de nuestros callejones para ver pasar una cofradía, y trae de compañía a alguien que nunca antes la haya vivido. Estamos seguros de que vivirá algo único que no olvidará.

Con estos deseos, nos vemos por las calles.