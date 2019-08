No, no todo vale

La estrategia del Gobierno de Gibraltar navega sobre el secuestro de la población residente en su entorno. Hay mucho más, pero nada tan eficiente para las debilidades del reducto colonial, como exhibir a bombo y platillo la dependencia real de una gran cantidad de trabajadores y empresas afincadas al norte de la verja. Para tener una buena perspectiva económica de los nocivos efectos de la colonia, que son bastante más y peores de lo que nos imaginamos, conviene leer el trabajo del economista Juan Velarde (Premio Príncipe de Asturias, 1992), "Gibraltar como freno económico continuo" (eleconomista.es, 28.11.2018): "Una de las características sistemáticas de Gibraltar es haberse convertido, a partir del Trato de Utrecht, o sea, desde 1713 -lo que coincide con el inicio de la Revolución Industrial y su replanteamiento radicalmente diferente de la economía de mercado- en un obstáculo colosal para nuestro desarrollo económico".

De un modo u otro Gibraltar acoge laboralmente a cuantos más españoles mejor, acercando los poderosos tentáculos de su organización estratégica a aquellos enclaves de los que se pueden derivar influencias en los núcleos de decisión españoles; familiares directos de jueces, de políticos y de empresarios, trabajan en conocidos bufetes gibraltareños. Sobre todo en Hassans International, fundado por el histórico ministro principal, Joshua Hassan, al que estuvo ligado como socio el actual, Fabian Picardo, y del que ha sido nombrada recientemente socia, Justine Picardo, su esposa. En Gibraltar es indisociable la política, del complejo e inescrutable entramado de bufetes, que son la cantera de sus líderes más significativos.

Dádivas aparte, la inversión en personas y en colectivos, tal vez sea una de las más voluminosas partidas dedicadas a sacar brillo a la imagen de la colonia. Pero, contribuir a mantener el estatus de la colonia va contra los intereses de España. Aquello de "ganarse el pan" no justifica un comportamiento indigno. Porque si lo justificara, también lo haría con el crimen y la extorsión. No todo vale, ni mucho menos. Si el fin justifica los medios, no necesitamos principios morales de ninguna clase.

En una densa conversación con buenos amigos, mantenida hace unos días, se pretendía blanquear el proceder de algunos sujetos que han perdido la dignidad, como lo hiciera el viejo Judas, por unas cuantas monedas que, en este caso, igual proceden del contrabando.