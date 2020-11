¿Es usted cívico?

Civismo: comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Preocupación y cuidado por las instituciones e intereses de una nación". He puesto el significado exacto de lo qué es el civismo para tratar de trasladar la explicación de un hecho que se está produciendo, de manera recurrente, en Andalucía. Estamos en plena pandemia que nos ha sometido a un shock emocional por todas las limitaciones de nuestras libertades que provocan innumerables reacciones, físicas y emocionales en la mayoría de los ciudadanos. Se escuchan, constantemente, las quejas porque no podemos salir de nuestros municipios. Protestamos porque las mascarillas son caras, ya que además, sólo se ha rebajado el IVA de las quirúrgicas y no de las FFP2. Nos enfadamos porque tenemos que estar en casa a las diez de la noche. Nos angustia no poder ir a ver a nuestras familias. Nos desesperamos porque no podemos estar con nuestros amigos tomando unas cervezas y poder cenar en una terraza. Vemos con estupor cómo se cierran comercios que son, ni más ni menos, que individuos arruinándose. Nos dolemos porque siguen muriendo cientos de personas, cada día, en España y aún sin ver un solo ataúd. Nos entra miedo porque podamos contraer la enfermedad mortal y extrema... Relataría más cosas que ya usted sabe. La cuestión del civismo es una pregunta cuya respuesta podría adivinar, pero no hallaría justificación. La pregunta es: ¿por qué la gente no va a hacerse los test cuando se les llama desde la Consejería de Salud para formar parte de cribado que se ha seleccionado y así poder detectar los casos positivos para después controlar la propagación, ¿Teme el dolor? No duele. ¿Está trabajando? Le dan permiso. Continuaría y no daría con la respuesta de quien se niega a cumplir con un deber. Si se detecta un positivo se les aísla por el bien de la persona, por el de su familia, compañeros de trabajo, vecinos, municipio, provincia, comunidad, país y mundo. Son demasiados los cribados a los que sólo acuden poco más de la mitad de los citados. Eso no es cívico. Y luego nos quejamos de que los médicos están agotados, contagiados, los hospitales llenos. Hay personas que deben reflexionar sobre la importancia de saber que cada uno de nosotros somos colaboradores de toda la comunidad que desea por recuperar la libertad. Es un deber ciudadano.