Lo que hace único el Holocausto

Los Reyes de España, junto líderes de más de 50 países, conmemorarán hoy, en Auschwitz, la liberación del campo de exterminio cuyo nombre simboliza el horror sin precedentes del Holocausto. Entre 1940 y 1945 fueron deportados a Auschwitz 1,3 millones de personas de las que 1,1 millón fueron asesinadas. Entre ellas 1.095.000 judíos, de los que fueron asesinados 960.000, y 23.000 romaníes o gitanos, de los que fueron asesinados 21.000. Pero lo importante, lo que hace del Holocausto algo único en la historia, no es el número de víctimas, sino la aplicación de la eficacia industrial al exterminio, no para obtener beneficios –exterminar opositores ideológicos, someter países, explotar riquezas–, sino para la eliminación total de lo que corrompiera la pureza racial aria.

En su extraordinario Le malheur du siècle. Communisme. Nazisme. Shoah el historiador Alain Besançon estudia las dos ideologías que más víctimas han causado en la historia de la humanidad, con el comunismo en cabeza en lo que a número de muertes se refiere. Besançon, que militó en el comunismo, es un duro crítico de los regímenes comunistas y de la resistencia de la izquierda europea, incluso hoy, a reconocer sus crímenes. No es sospechoso, precisamente, de disculpar o atenuar las masacres comunistas que, según Stéphane Courtois, causó entre 85 y 100 millones de víctimas. Lo que no obsta a que el primer capítulo de su libro empiece así: “Antes de toda aproximación entre la experiencia comunista y la experiencia nazi, deben ser pronunciados seis nombres: Auschwitz, Belzec, Chelmno, Madjanek, Sobibor, Treblinka. Los seis centros de exterminio industrial de los judíos... No se pueden pronunciar estos seis nombres sin recordar los documentos, testimonios, estudios, meditaciones, poemas, cantos y oraciones que han intentado comunicar lo incomunicable”.

Lo que se conmemora hoy en Auschwitz es el fin de un horror sin precedentes en la historia. Algo que no puede compararse con otros crímenes contra la humanidad, por horrendos que hayan sido y el número de víctimas que hayan causado. El exterminio sistemático, racionalizado y a escala industrial que no tiene más objeto que ese propio exterminio, sin ganancia de territorios, poder, riquezas u objetivos militares a cambio. El mal puro. Por eso me repugna que en este aniversario haya canallas que comparen Auschwitz con Gaza para utilizarlo contra Israel.