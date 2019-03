Sin tren, sin vías y sin fuerzas

No sé si se habrán dado cuenta, cuando circulan por la autovía Jerez-Los Barrios en sentido Jerez, de la cantidad de camiones con contenedores que tienen que adelantar. Es un rosario interminable, a cualquier hora. En una memoria de la AGI, de hace unos años, creo recordar se daba este dato: de la actividad industrial y del Puerto de la Bahía de Algeciras sale un camión a la carretera cada tres minutos. Aunque no tengo el dato actualizado, simplemente a ojo, puede colegirse que la cantidad es ahora sensiblemente mayor. No hace falta ser un lince ni un agorero para pronosticar que las probabilidades de un accidente mayor en la autovía han aumentado, peligrosamente, para los usuarios. ¿Esto es también así, en Europa?. Pues no. En el continente, todas estas mercancías se mueven por tren, aumentando así la seguridad, abaratando costes de transporte y desgastando menos las carreteras. Si quisiéramos aquí hacer lo mismo, que no es más que la normalidad, no podríamos hacerlo. En teoría disponemos de un tren decrépito que circula por un trazado minero, de hace un siglo, que discurre lentamente hacia Ronda, siguiendo el curso de río Guadiaro. Ni siquiera está electrificado y sus curvas y túneles hacen imposible las largas composiciones, necesarias para el transporte racional de mercancías. Lo lógico sería que para evitar que el Puerto y las empresas siguieran luchando con un brazo atado a la espalda, con la competencia de Sines, disponer de una nueva vía entre Los Barrios y El Portal. Son menos de 100 kilómetros, no se atraviesan núcleos urbanos y se conecta directamente a la vía Cádiz-Madrid. Se podría aprovechar parte del tablero de la autovía y el impacto ambiental sobre el Parque de los Alcornocales sería positivo al quitar de la carretera, miles de camiones circulando. Si no hay dinero para hacerla, se podría recurrir a la inversión privada, como se ha hecho con las autopistas. Con los mercados industriales cautivos de la comarca y la unión de las dos bahías, la rentabilidad quedaría asegurada. El problema es que con la fuerza que tenemos en el Campo de Gibraltar, esto es por ahora una utopía. Los luchadores de @ndaluciabay que son los Pepito Grillo, la conciencia cívica de la comarca, pidiendo incesantemente el tren, estuvieron en Los Barrios. Una señora se les acercó preguntando: "Qué, ¿están ustedes protestando por el tren de Extremadura?". Por cierto, Sines tiene ya una vía con Sevilla y nosotros aquí, distraídos con las batallas entre policías y narcos.