El tren, ¡ay el tren!

No hay como estar en vísperas de confrontaciones electorales para que refloten los viejos proyectos; aunque después vuelvan a sumergirse. Cuando todos éramos socialistas, en los gloriosos años que siguieron al triunfo electoral del PSOE, en 1982, se hablaba mucho de las depuradoras y de los vertidos de las aguas residuales a la sufrida Bahía. Y del tren. Los denostados tiempos del antiguo régimen, de los que pronto no se podrá ni hablar ni escribir aun formando parte del próximo pasado, nos dejaron una comarca en línea de salida. El Plan de Desarrollo nos había puesto en órbita, sobre todo en los años que van de 1964 a 1975, y ahí quedaron el lento caminar del tren entre Bobadilla y Algeciras, los detritus flotando en las orillas del mar, el río que pudo haber sido y no fue, y la depuradora de la playa de la Concha que, con poco más que añadir, era lo disponible para recibir una mínima parte de las aguas residuales. Todo un espectáculo de dejaciones fijas y ambulantes, que quedaba pendiente. Medio siglo después, la escena se mantiene esencialmente como si nada.

A poco de comenzar la década de los setenta, el Gobierno de entonces, decidió que la solución para los malos olores de los vertidos indiscriminados que se arrojaban al río, era acometer la obra faraónica de abovedar el tramo final del cauce y llevarse parte de la desembocadura a la llorada playa de Los Ladrillos. Dícese que así se evitaban, además, las inundaciones debidas a los aumentos del caudal. El río tenía un cierto carácter de puerto fluvial para los barcos de pesca que faenaban por la proximidades, pero no parece que eso importara. El caso es que progresar, lo que se dice progresar, no da la impresión hoy día, de que se progresara. El remate al abovedamiento, fue la colocación en la primera década de este siglo, de unos artefactos de hierro en forma de grandes horcas, se supone que con una (más bien inescrutable) inspiración en las formas portuarias. El agua de lluvia y la humedad se funden con el óxido que emana del hierro para dar un toque de misterio a la zona. Se deposita en la base de las horcas un manchurrón con apariencia de sangre seca. Es por todo eso por lo que lo de que se va a electrificar el tramo Algeciras-Bobadilla "sin esperar los resultados de la evaluación de impacto ambiental", que proclama la secretaria de Estado de Transportes, me suena a música pasajera para acompañar al coro de los cantos preelectorales.