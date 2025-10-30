Toni, manual de convivenciaLa hora de la verdad

Superado el trance del aniversario de la dana de Valencia, una tragedia que ha conmocionado a toda España y en la que la clase política no ha estado a la altura, Sánchez encara un nuevo capítulo. Al menos respecto a la dana llega el momento de pasar página a los dardos contra el PP para salvar la cara, porque si la gestión de Mazón fue deplorable, la del Gobierno central no es para presumir. Sánchez ha pronunciadas frases que claman al cielo, racaneó en la pronta ayuda y le faltó diligencia a lo largo de este año para socorrer a los afectados porque interesaba más acentuar el mal papel del presidente valenciano. No merece Sánchez apuntarse tantos por su reacción ante la tragedia. Le toca dar explicaciones en el Senado sobre asuntos inexplicables: las acusaciones de corrupción que afectan a personas muy cercanas. Hasta ahora ha echado balones fuera presentándose como víctima de una campaña perfectamente orquestaba por jueces y periodistas para ponerle contra las cuerdas, pero ya no caben más silencios ni más engaño: está obligado a responder a las preguntas que le formulen en la Comisión de Investigación sobre la trama de presunta corrupción, y responder además con la verdad, como si compareciera ante un tribunal. Si miente, podría incluso ser condenado a prisión. No es por tanto una comparecencia que pueda plantearse Sánchez como una nueva oportunidad para repartir acusaciones o dejar preguntas insidiosas sin contestar. Su principal interlocutor, el senador del PP Alejo Miranda de Larra, conoce como nadie el caso Ábalos, Koldo, Aldama, Jessica, Begoña, David, Gallardo, Leire y demás personajes implicados en una trama que tiene todas las trazas de presunta corrupción generalizada. Trama con unas connotaciones que provocan vergüenza, que incluye prostitución pagada con fondos públicos, cajones con billetes para repartir a los afines, conversaciones con un lenguaje soez y despectivo para las mujeres, comisiones millonarias, compra poco clara de material sanitario durante la pandemia, millones amasados con una red de hidrocarburos…

Ha llegado la hora de la verdad para Sánchez. El tiempo está muy tasado, pero no le servirá la estrategia de responder largo para evitar un tercer grado. Tampoco le servirá irse por las ramas; quienes preguntan, sobre todo Miranda, conocen hasta los puntos y comas del informe de la UCO. Si miente, ya conoce las consecuencias.