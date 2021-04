Recuerdan? aquel tiempo en que los amigos se reunían para ir a algún concierto? Algún día volverán esos días, vacuna mediante.Mientras tanto, los miembros del grupo de WhatsApp, casi todos antiguos alumnos salesianos, y por tanto, aficionados en mayor o menor medida a la música por empeño de don Serafín, hemos tenido como cita ineludible este fin de semana el ver el recién estrenado documental sobre la banda de referencia de nuestra juventud, Héroes del Silencio. Y ello a pesar que aún nos dura el cabreo por la suspensión de su concierto de septiembre de 1991, en la plaza de toros de Algeciras. A algún frikie le gustaba más Duncan Dhu, pero como dijo El Gallo, tiene que haber gente pa tó. Era obligado verlo. A nuestra pertenencia inquebrantable al bunburysmo se une que resulta ser director de la excelente película, el paisano Alexis Morante, cuya trayectoria profesional más que brillante, si que es motivo de orgullo para los especiales. Ganador de un Grammy por su documental sobre Alejandro Sanz, donde recoge momentos de la carrera del cantante sucedidos en su Algeciras, y director de múltiples piezas de ficción, musicales, y documentales de primerísimo nivel internacional, ahora dirige su primer largometraje que también se ambienta en el Campo de Gibraltar y, que seguro será exitoso también. Olé ahí.

Pues bien, mis amigos cuarentones, deportistas tardíos con tarjeta del Decathlon, han dejado aparcadas sus lustrosas bicicletas, se han enfundado sus camisetas negras en sabatina sesión de Netflix, y han recordado emocionados el punteo de guitarra de Entre Dos Tierras, himno para nuestra generación, como lo es también Entre Dos Aguas para los de esta ciudad, muy a pesar del Obispo.

Pero ojalá más pronto que tarde, además de ver magníficos documentales, dejemos el sofá y la pantalla, y volvamos a disfrutar de la música en directo con normalidad, tanto yendo a un pequeño gran concierto en La Gramola, como a espectáculos de mayor tamaño, como Cabaret Festival Algeciras, o donde sea y sea quien sea quien actué, incluso Duncan Dhu que amenaza con volver.Y no solo por el aspecto social y cultural que es esencial, sino también por el económico. Desde el comienzo de la pandemia, artistas de no tanta repercusión, proveedoras de material técnico de imagen y sonido, y toda empresa relacionada con el sector, están absolutamente paralizadas y sin ingresos. Y pronto será hora para que se les compense por tanto sacrificio soportado por el interés general, llenando esos conciertos o cualquier espectáculo escénico. Y que la administración sea sensible a ello no poniendo más pegas de las necesarias a su celebración. Y Alexis que nos lo cuente tan bien.