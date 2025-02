Se viene hablando de la tercera guerra mundial desde que acabó la segunda. Eran los tiempos en los que EEUU y la URSS se disputaban el poder en el mundo. Aquella sí que era una confrontación. Bastaba que unos apoyaran a un gobierno para que los otros armaran a quienes querían derribarlos. Golpes de estado y revoluciones. Incluso dividieron países. Así nacieron Corea del Norte y Corea del Sur. Y también Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En Corea todavía siguen. Pero en Vietnam la división le salió muy cara a EEUU, y llegaron los pacifistas y los hippies para acabar con tal invento.

Después llegó la caída de la URSS, que era el gran patrocinador del comunismo internacional. Faltó poco para beatificar a Gorbachov. A partir de ahí dejaron de dividir los países entre el norte y el sur. Por lo general, como pasó en Corea, al norte iban los rojos comunistas de la dictadura del proletariado, y al sur los demócratas o algo parecido. Si esa división se hiciera en España, a los andaluces, como somos del sur, nos tocaría en la parte buena. En el norte se quedarían Pedro Sánchez, los catalanes y los vascos, y se acabaría el fango.

Ahora se vuelve a hablar de la tercera guerra mundial, ya que en cada país potente gobierna lo más peligroso de cada casa. En EEUU tienen a Trump, el terror de la cultura woke. En Rusia tienen a Putin, el terror de la Europa que siempre miró a Moscú con recelo. En China tienen a Xi Jinping, el terror de la tecnocasta, que es comunista y dictatorial en lo político, pero tiene un país capitalista en lo económico. En Israel está Benjamin Netanyahu, que es el terror de los terrores.Y hay tantos grupos terroristas como jamás los hubo, yihadistas y talibanes, ayatolás fundamentalistas y gente así. Todos de escasa confianza.

Si no hubiera bombas atómicas, ya habríamos sufrido la cuarta o la quinta guerra mundial. Aquí de la necesidad también se ha hecho virtud. Ahora dicen que puede haber una tercera guerra mundial por culpa de la tecnocasta, que siente amenazado su poderío con la inteligencia artificial de los chinos que es más barata. Será de bazar, que en eso son los mejores, son los inventores de todo a un euro. Aunque ya ha subido. En España tenemos la inflación más alta de Europa, y eso no lo dice nadie. La subida de las pensiones no se va a notar.

No se asusten con las amenazas. Al final, también esto se arreglará. Viven de meter miedo a la gente. Aunque más políticos dementes que ahora es difícil que tengamos.