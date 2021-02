Más que suerte

A Pedro Sánchez la jugada catalana le ha salido redonda, nunca mejor dicho. Habrá que ir pensando que el inquilino de la Moncloa es algo más que un político con buena suerte y sentido de la oportunidad. Ha demostrado, además, un especial instinto para salir airoso de empeños difíciles y ponérselo imposible a sus adversarios. De su habilidad para colocar la bala donde pone el ojo y llegar hasta el final pueden dar certero testimonio figuras como Mariano Rajoy o Susana Díaz, que no eran precisamente dos chisgarabís recién llegados a la política y faltos de colmillo. A la líder socialista de Andalucía todavía le queda apurar las últimas gotas del cáliz, pero todo se prepara ya para que así sea a no mucho tardar.El resultado de las elecciones catalanas del pasado domingo ha demostrado que Sánchez estuvo fino en el desembarco del ministro Illa. Acertó él y nos equivocamos los que pensamos que el ministro de Sanidad, más allá de demostrar que es un señor muy educado, había exhibido una absoluta incompetencia en gestionar la terrible pandemia que ha puesto España patas arriba y que eso estigmatizaba su futuro político. Todo lo contrario: el talante basta y sobra, y el talento no cotiza en la política española.

Cataluña refuerza todavía más a Pedro Sánchez porque ha sido el escenario en el que se ha dibujado un futuro aterrador para el centro y la derecha moderada. Vox se ha merendado a un PP en horas bajas, que tiene un claro problema de liderazgo y de proyecto, y a un Ciudadanos que ha cometido tantos errores que ya es una fuerza socialmente amortizada. De este pulso sale fuerte el populismo radical de los cachorros de Abascal. Pero sale todavía más fuerte un presidente del Gobierno que cada vez va a tener un terreno de juego más ancho en el que jugar y en el que no va a tener rivales que le inquieten más allá de la oposición interna en su propio Gobierno.

¿Y cuál será el próximo objetivo? Podemos apostar que la vista se pondrá ahora en el partido y que pronto le va a tocar el turno a Andalucía. La región es una pieza clave para consolidar una legislatura más en el Gobierno de España y las cosas por aquí no van bien para la marca PSOE ni para Susana Díaz. Lo dos primeros años de travesía del desierto en la oposición no parece que los haya puesto en disposición de asaltar el Palacio de San Telmo. Todo apunta a que la operación Illa va a tener un segundo capítulo. La maquinaria ya se ha puesto en marcha.