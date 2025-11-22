Vibra el móvil y salta un mensaje que nos alerta de un maremoto. Un tsunami para los amigos. En esta ocasión se trataba de un simulacro del que se venía informando varios días antes dentro del mayor ejercicio realizado en la provincia de Cádiz para ensayar ante una potencial catástrofe natural.

Suena a película americana de los 90 o, para los más jóvenes al éxito taquillero de Bayona en Lo Imposible, pero la cruda realidad es que existe esa posibilidad por remota que sea y, además, ya la vivieron en sus carnes los moradores de estas tierras no hace tantos siglos con el gran terromoto de Lisboa en 1755.

La madre naturaleza se revuelve cada cierto tiempo, se manifesta de distintas maneras y con virulencia desde los tiempos más pretéritos. No es exclusiva del siglo XXI ni del maltrato al que sometemos a cielo, mares y tierra. Ni siquiera es culpa de internet ni de Pedro Sánchez ni de la fachosfera. La naturaleza tiene sus propias reglas y aún estamos muy lejos de comprenderlas todas.

Prepararse para una situación de alerta natural o, al menos intentarlo, me parece una idea fantástica y que se debería normalizar a través de otros cauces como sucede en países asiáticos como en Japón, donde ya tienen el cuerpo hecho a estos meneos. Al margen de movilizar al ciento y la madre, de sacar a los chiquillos del colegio y mandar los mensajitos al móvil, como ocurrió este jueves en muchos puntos del Campo de Gibraltar y la costa gaditana, habría que facilitar otras fórmulas más de andar por casa sobre cómo actuar ante una catástrofe así: espacios en televisión, tutoriales en las redes sociales, señalaciones en lugares públicos sobre dónde acudir, instrucciones en forma de migitas de pan que vayan calando en una población que guarde en el subconsciente algunas guías si llega el momento (que ojalá no llegue). Que igual no es una ola gigante, pero puede servir ante un incendio, un accidente, una dana o incluso un apagón. ¿Se acuerdan del apagón? Qué bien lo pasamos aquel día rebuscando transistores antiguos, hornillas de gas y velas.

Adiestrarse para lo peor es algo que el ser humano ha venido haciendo instintivamente desde que el homínido se enderezó y que, bajo el confort de la sociedad del bienestar, hemos ido desenganchando de las raíces de nuestro sistema cerebral. Nos hemos acomodado y ablandado, no pasa nada por admitirlo.

Ni todo el mundo actúa igual ante un peligro ni viene de más mantener las orejas tiesas. No se tomen a guasa estos simulacros. Hagan el favor.